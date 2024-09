buten un binnen 14 Mal verloren: Reißt Werders schwarze Serie gegen die Bayern? Stand: 26.09.2024 18:01 Uhr

Die Bremerinnen haben in der Bundesliga noch nie gegen München gewonnen. Am Sonntag soll sich das ändern – denn Werder hat in dieser Saison schon eine Serie gebrochen.

Von Petra Philippsen

Es gibt Spiele, bei denen man das Gefühl hat, man bräuchte sie eigentlich gar nicht erst zu spielen. Man könnte sich vorher einfach auf dem Spielfeld die Hand geben und die Niederlage eingestehen. Denn die scheint ja ohnehin unumstößlich festzustehen.

Ein bisschen so müssten sich eigentlich die Fußballerinnen von Werder Bremen vor ihrem zweiten Heimspiel der Saison am Sonntag um 14 Uhr im Stadion Platz 11 fühlen. Da ist Bayern München zu Gast und die Deutschen Meisterinnen sind nicht nur seit unglaublichen fast zwei Jahren ungeschlagen – die Werderanerinnen haben in der Bundesliga zudem noch nie gegen sie gewinnen können. 14 Versuche, 14 Niederlagen.

Werder will die Bayern ärgern

Also direkt die weiße Flagge hissen? Das kommt für die Bremerinnen nicht in Frage. "Letztes Jahr waren wir gegen Bayern zweimal knapp dran", betonte Mittelfeldspielerin Ricarda Walkling am Donnerstag: "Wir haben uns weiterentwickelt, da müssen wir gar nicht so sehr auf diese Statistik schauen."

Werder hatte einen guten Saisonstart hingelegt, kassierte erst am vergangenen Spieltag eine Niederlage gegen Leipzig. Doch dieser Ausrutscher soll das gute Gefühl bei den Bremerinnen nicht trüben. "Wir brauchen einen guten Tag, um die Bayern ärgern zu können. Aber da bin ich optimistisch", fügte Walkling hinzu.

Auch gegen Wolfsburg zuvor 14 Mal verloren

Denn die 0:2-Schlappe in Leipzig haben die Bremerinnen schon aufgearbeitet, so Walkling. "Wir kennen unsere Stärken und wissen, was wir zuletzt falsch gemacht haben." Die Lehre daraus für das Duell mit den Bayern: "Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute voll da sein und nicht nur 45 Minuten – und wir müssen den Kampf annehmen."

Und Hoffnung macht den Werderanerinnen vor allem die Tatsache, dass sie in dieser Saison bereits eine andere schwarze Serie brechen konnten: beim 3:3-Unentschieden gegen die Serien-Pokalsiegerinnen vom VfL Wolfsburg.

Gegen Wolfsburg hatten wir auch 14 Mal verloren, ehe wir jetzt unseren ersten Punkt holen konnten.

(Werder-Spielerin Ricarda Walkling)

Mehr zum Frauen-Fußball:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 26. September 2024, 18:06 Uhr