buten un binnen 11 Tore, ein Sieger: Bremer SV gewinnt "vogelwildes Spiel"

Was für ein Fußball-Spektakel wurde den Fans in Bremen-Walle da geboten. Der 6:5-Sieg des Bremer SV strapazierte aber die Nerven von Trainer Kmiec und Torwart Seemann.

Von Petra Philippsen

Die Fußball-Fans im Bremer Stadion am Panzenberg wollten gar nicht mehr aufhören selig "Oh, wie ist das schön" zu singen. Denn so etwas, wie dieses Fußball-Spiel ihres Bremer SV hatten sie wirklich schon lange nicht mehr gesehen.

Elf Tore in 90 Minuten, ein echtes Torspektakel, das der BSV mit 6:5 gegen Eintracht Norderstedt für sich entschied. In diesem Regionalliga-Spiel wurde alles geboten, zur Freude und zum Leidwesen von BSV-Torwart Malte Seemann.

Fünf Tore und ich freue mich am Ende trotzdem – das sagt schon alles. Das war ein geiles Fußballspiel. Ich habe zweimal fast einen Herzinfakt gekriegt.

BSV haarsträubend in der Defensive

Ähnlich erging es Sebastian Kmiec, dem Trainer des Bremer SV, an der Seitenlinie. "Die Emotionen gingen hoch und runter – am Ende war es vogelwild", so Kmiec und meinte damit vor allem die haarsträubende Defensivarbeit seiner Mannschaft.

Die Art und Weise, wie wir verteidigen, da bekommst du in der Regionalliga eben fünf Gegentore. Wir hatten Glück, dass der Gegner ein Tor mehr reingelassen hat.

Wichtige Punkte gegen den Abstieg

Das Verteidigen, das ist die große Baustelle für Kmiec in seiner ersten Spielzeit als Chefcoach des BSV, "da haben wir morgen einiges aufzuarbeiten", kündigte er an. Dennoch bleibt der flinke Ansturm aufs Tor seiner Mannschaft umso positiver in Erinnerung und rettete den Außenseitern der Liga einen überraschend guten Saisonstart.

Wir stehen jetzt mit elf Punkten da und damit stehen wir gut da. Aber wir haben immer den Blick nach hinten. Wir wollen am Ende in der Klasse bleiben. Wir hatten einen guten Start und da müssen wir weitermachen.

Nach sechs Spieltagen finden sich die Bremer plötzlich auf Rang fünf wieder. Eine schöne Momentaufnahme, auf der Kmiec aufbauen will. "Wenn wir den ein oder anderen Fehler in der Defensive abstellen", schob Kmiec hinterher.

