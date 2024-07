ATP-Turnier in Hamburg Zverev hofft auf Start am Rothenbaum - aber Teilnahme wackelt Stand: 13.07.2024 13:00 Uhr

Die Teilnahme von Alexander Zverev am ATP-Turnier in Hamburg in der kommenden Woche wackelt. Er sei "hoffnungsvoll, dass ich in meiner Heimat spielen kann. Aber ich muss schauen, wie mein Körper reagiert", sagte der Tennis-Olympiasieger am Freitagabend in der NDR Talk Show.

Der 27-Jährige soll am Dienstag ins Geschehen am Rothenbaum eingreifen, wo das Traditionsturnier am Sonnabend mit der Qualifikation begann. Die Spiele des Hauptfeldes starten am Montag.

"Es ist schon besonders für mich, in Hamburg zu spielen. Aber ich muss schauen, wie mein Körper auf die erste, zweite Trainingseinheit reagiert", sagte der Titelverteidiger, der sich in Wimbledon am linken Knie ein Knochenödem und eine Zerrung in der Kapsel zugezogen hatte, in der Hansestadt. "Ich kann ganz normal laufen, ich kann alles machen, aber Tennisspielen kann ich noch nicht so gut. Ich kann noch nicht die Leistung bringen, die ich normal bringe, aber es wird schon", so der Weltranglisten-Vierte.

"Ich bin einmal im Jahr hier. Ich freue mich schon, Zuhause zu sein."

— Alexander Zverev

Die bittere Verletzung, die Zverev in Wimbledon bei seinem Drittrunden-Sieg gegen den Briten Cameron Norrie erlitten hatte und in deren Konsequenz er im Achtelfinale gegen Taylor Fritz (USA) stark gehandicapt verlor, hat der zweimalige ATP-Weltmeister mental verwunden.

Zverev: "Vielleicht das beste Tennis meines Lebens"

"So ist der Sport. Aber das war kein schöner Moment in Wimbledon - nochmal bei einem Grand Slam zu verlieren, weil man verletzt ist. Wenn auch nicht so schlimm wie 2022 bei den French Open", erzählte der Hamburger im NDR. Er habe diesmal "das erste Mal wirklich das Gefühl" gehabt, Wimbledon gewinnen zu können. "Ich habe das beste Rasentennis meiner Karriere gespielt und ich finde generell, dass ich momentan eine sehr gute Saison und vielleicht sogar das beste Tennis meines Lebens spiele", so Zverev.

Zwei Titel zu verteidigen

Spätestens bei Olympia will der 27-Jährige wieder bei 100 Prozent sein - und in Paris seinen Titel von Tokio erfolgreich verteidigen. Wie auch in Hamburg, wo er sich nach der kurzen Rasensaison in der Vorbereitung auf Paris auch wieder auf Sandplatz-Tennis einstimmen möchte - wenn es seine Verletzung zulässt. "Bis jetzt geht es mir gut", sagte er. "Ich hoffe, dass es so bleibt und man mich auf dem Platz sehen wird."

