NDR-Sport Unverhofft kommt oft: Lys bei den Australian Open in Runde zwei Stand: 14.01.2025 08:31 Uhr

Eva Lys erlebt in Down Under turbulente Tage. Ihr Traum von einer Teilnahme an den Australian Open der Tennis-Profis in Melbourne schien bereits geplatzt, nachdem sie in der Qualifiktaion gescheitert war. Nun rückte die Hamburgerin zwei Tage nach ihrem 23. Geburtstag als "Lucky Loserin" ins Hauptfeld nach und zog beim ersten Major des Jahres in die zweite Runde ein.

"Ich habe fünf Minuten, bevor es losging, erfahren, dass ich das Match spielen werde. Mein Flug war eigentlich schon für morgen früh gebucht", sagte Lys nach ihrem 6:2, 6:2-Erfolg am Dienstagmorgen (MEZ) gegen die Lokalmatadorin Kimberly Birrell in nur 70 Minuten.

"Wenn du null Erwartungen hast und dich nur freust, dass du ein Match spielen darfst, macht es das einfacher."

— Eva Lys über ihr Auftaktspiel bei den Australian Open

Auch Bundestrainer Torben Beltz erlebte einen ungewöhnlichen Tag. "Das war schon unglaublich. Dass es so knapp ist, ist nicht sehr häufig", sagte er und berichtete: "Das Aufwärmen war nicht professionell, das Essen war nicht professionell. Wir haben ein bisschen Sushi besorgt und ihr auf den Platz gegeben. Das war chaotisch."

Lys nun gegen Französin Gracheva

Lys war in der letzten Runde der Qualifikation mit 1:6, 6:2, 4:6 an der Australierin Destanee Aiava gescheitert. Sie blieb dennoch in Melbourne, weil sie darauf hoffte, als als Nachrückerin einen Platz im Hauptfeld zu bekommen. Und nachdem Anna Kalinskaja ihre Teilnahme abgesagt hatte, stand dann tatsächlich die Hamburgerin anstelle der Russin auf dem Patz.

Da Kalinskaja zuvor an Position 13 gesetzt gewesen war, erwischte die 128. der Weltrangliste zudem einen guten Turnierbaum. In der zweiten Runde wartet am Donnerstag in der Französin Varvara Gracheva erneut eine ungesetzte Spielerin auf Lys.

Hamburgerin überzeugt durch aggressives Spiel

Gegen Birrell, die sich ursprünglich auf ein Match als klare Außenseiterin eingestellt hatte, spielte die talentierte Hamburgerin von Beginn an unbekümmert auf. In der Kia Arena, einem der größeren Plätze auf der Anlage in Melbourne, überzeugte sie mit aggressivem Spiel und durfte schließlich jubeln.

"Tennis ist ein mentaler Sport. Wenn du null Erwartungen hast und dich nur freust, dass du ein Match spielen darfst, macht es das einfacher", sagte Lys, die erst zum zweiten Mal nach den US Open 2023 bei einem Grand Slam die Auftakthürde nahm.

