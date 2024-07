NDR-Sport Testspielabsage sorgt für Ärger zwischen Hannover 96 und TSV Havelse Stand: 15.07.2024 11:53 Uhr

Eine Testspielabsage sorgt für Missstimmung zwischen Hannover 96 und dem TSV Havelse. Eigentlich sollte die U23 des Fußball-Zweitligisten am Mittwoch gegen den Regionalligisten antreten. Doch Hannover 96 hat die Partie abgesagt, stattdessen spielt der Drittliga-Aufsteiger nun gegen Kickers Emden.

"Wir sind enttäuscht über die Absage und hätten gern auch in diesem Jahr den Fans und Fußballfreunden der Region Hannover ein 'kleines Derby' geboten. Da wir so kurzfristig noch keinen Ersatz-Testspielgegner finden konnten, bleiben wir auf den Personal- und Organisationskosten sitzen", teilte der TSV Havelse via Facebook mit - eine recht deutliche Kritik an Hannover 96.

Zum Post bei Facebook

96-Sportchef Mann: "Unding, sich als Opfer darzustellen"

Die Replik von 96 ließ nicht lange auf sich warten. "Es ist ein Unding, sich als Opfer hinzustellen", sagte 96-Sportchef Marcus Mann der "Neuen Presse" - der auch mit Blick auf zwei Proteste des TSV gegen Spielwertungen mit 96-Beteiligung in der vergangenen Regionalliga-Saison verstimmt ist. Havelse hatte gegen die Wertung des eigenen Spiels gegen Hannovers U23 sowie des Spiels der 96er gegen St. Pauli II protestiert. In beiden Fällen ging es um den angeblich nicht zulässigen Einsatz von Spielern aus Hannovers Profimannschaft.

"Kooperation ist keine Einbahnstraße"

Vom Protest, der abgelehnt wurde, erfuhren die 96er nur über den norddeutschen Fußballverband. "Niemand hat mit uns darüber gesprochen, und wir hatten sechs Wochen Arbeit damit", so Mann. Man habe das "bewusst nicht öffentlich zum Thema gemacht".

Nun sei aber erst einmal Funkstille: "Wir wollen Havelse nichts Böses - im Gegenteil, wir wollen ja kooperieren. Aber Kooperation ist keine Einbahnstraße. Da müssen wir jetzt nicht vier Monate später ein Testspiel gegen den TSV Havelse machen, und das wird es zeitnah auch nicht geben."