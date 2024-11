NDR-Sport Tanz-DM: Bremer Grün-Gold-Club und Braunschweig holen Meistertitel Stand: 10.11.2024 09:00 Uhr

Der Bremer Grün-Gold-Club bleibt in Deutschland bei den Lateinformationen das Maß aller Dinge. Das Team von Trainer Roberto Albanese sicherte sich am Samstagabend in Ludwigsburg seinen 19. Meistertitel bei einer Tanz-DM. Zweiter wurde Blau-Weiss Buchholz. In der Standard-Konkurrenz setzte sich Rekordchampion Braunschweig durch.

Bei den Lateinformationen hatte Blau-Weiss am Sonnabend in Ludwigsburg mit seiner neuen Choreografie "On the Floor" vorgelegt, doch die Bremer steigerten sich nach der sehr guten Zwischenrunde noch einmal - und distanzierten die Niedersachsen wie schon im Vorjahr letztlich deutlich.

34,25 Punkte erhielt der Grün-Gold-Club im Finale für die von Albanese komplett umgearbeitete Choreografie "Freedom and Peace", mit der die Bremer auch im vergangenen Jahr schon gewonnen hatten. Buchholz bekam für seinen Auftritt im Finale 32,37 Punkte. Dritter wurde Bietigheim (31,67), Vierter Ludwigsburg (30,38).

Endstand DM der Lateinformationen

1. Grün-Gold-Club Bremen A (Choreografie: Freedom and Peace), 34,25 Punkte

2. Blau-Weiss Buchholz A (Choreografie: On the Floor), 32,37 Punkte

3. TSG Bietigheim A (Choreografie: Heart and Soul), 31,67 Punkte

4. TSC Residenz Ludwigsburg A (Choreografie: The Power of Music ), 30,38 Punkte

Dabei hatte der Tag aus Sicht des Albanese-Teams einem Bericht von "Buten un Binnen" zufolge nicht gut begonnen. In der Vorrunde drehte ein Paar bei der Achterreihe im Roundabout-Element raus. In der Folge aber steigerte sich das Team, in dem gleich sechs der 16 Tänzerinnen und Tänzer zum ersten Mal bei einer Deutschen Meisterschaft dabei waren, und lieferte im Finale seine beste, weil fehlerfreie, Leistung ab.

17. Meistertitel für den Grün-Gold-Club in Folge

Zum 19. Mal - das 17. Mal in Folge - sicherte sich der Grün-Gold-Club so in der Lateinformation den Titel. "Meine Freude ist sehr groß", sagte Albanese bei "Buten un Binnen". Das vor allem, "weil wir heute viele neue Kids in der Mannschaft hatten, die zum ersten Mal so ein großes Turnier getanzt haben. Und sie hatten den Druck, Erster werden zu müssen."

Für Blau-Weiss Buchholz ist aber auch Platz zwei ein Grund zur Freude, da er für die WM-Qualifikation reichte. Die Weltmeisterschaft startet am 7. Dezember in Wien. Die Bremer waren über ihren Sieg der Bundesliga bereits qualifiziert.

Bremerhaven nicht dabei

Nicht in Ludwigsburg am Start war das Team der TSG Bremerhaven. Nach der verpassten WM im vergangenen Jahr war die Enttäuschung in Bremerhaven groß, so dass viele Tänzerinnen und Tänzer den Verein verließen. Das Sportgericht des Deutschen Tanzsportverbandes hatte der TSG den schon sicher geglaubten Startplatz bei der Weltmeisterschaft aberkannt und Buchholz sich bei der DM 2023 das Ticket über den zweiten Platz gesichert.

Braunschweiger TSC verteidigt seinen Titel im Standard

Wie in der Latein-Konkurrenz gab es auch bei den Deutschen Meisterschaften der Standardformationen eine Titelverteidigung. Der Braunschweiger TSC gewann vor Lokalmatador 1. TC Ludwigsburg und dem TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg. Das Tanzsportteam Göttingen landete auf dem vierten Platz.

Für den BTSC, der von Trainer Rüdiger Knaack trainiert wird, war es der 23. Titelgewinn - die Braunschweiger sind deutscher Rekordmeister. Auch sie treten bei der WM der Standardformationen im Dezember in Wien an.

