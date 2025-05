NDR-Sport Rublew und Außenseiter Cobolli im Rothenbaum-Endspiel Stand: 23.05.2025 20:18 Uhr

Der Russe Andrej Rublew und Flavio Cobolli aus Italien stehen im Endspiel des ATP-Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum. Beide wurden ihren Favoritenrollen in den Semifinals am Freitag gerecht.

Der an Nummer drei gesetzte Rublew greift nun am Sonnabend im Endspiel gegen Außenseiter Cobolli nach seinem zweiten Rothenbaum-Sieg nach 2020 und seinem 18. Turniererfolg auf der ATP-Tour insgesamt. Gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime, Nummer sechs der Setzliste, zeigte der 27-Jährige im ersten Satz nahezu perfektes Sandplatz-Tennis und entschied den Abschnitt nach nur rund einer halben Stunde mit 6:1 für sich.

Im zweiten Durchgang machte es Auger-Aliassime, der zuvor große Probleme mit seinem ersten Aufschlag hatte, dem Mann aus Moskau dann aber sehr viel schwerer. Die Zuschauer am Rothenbaum sahen ein ausgeglichenes Match, in dem Rublew dem Kanadier beim Stand von 4:4 den Aufschlag abnahm und die Partie anschließend mit seinem eigenen Service entschied.

Cobolli ringt Etcheverry in drei Sätzen nieder

Zuvor hatte Cobolli, der im März in Bukarest seinen ersten Turniererfolg auf der Tour gefeiert hatte, den Argentinier Argentinier Martin Etcheverry mit 2:6, 7:5, 6:4-Erfolg niedergerungen. Dabei hatte es eineinhalb Sätze lang so ausgesehen, als sollte der leicht favorisierte 35. der Weltrangliste gegen den um 20 Plätze schlechter eingestuften Etcheverry das Nachsehen haben.

Cobolli spielte unkonzentriert und machte viele unerzwungene Fehler. Der 23-Jährige lag bereits mit 2:6 und 1:3 in Rückstand, bevor es ihm gelang, Stabilität in seine bis dahin fahrige Vorstellung zu bringen. Nachdem er den zweiten Satz mit 7:5 gewonnen hatte, gelang dem Italiener im dritten Abschnitt beim Stand von 4:4 das entscheidende Break. Kurz darauf hieß es nach 2:47:54 Stunden: Game, Set and Match Cobolli.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 23.05.2025 | 19:30 Uhr