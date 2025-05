NDR-Sport "Best case": Braunschweig gewinnt Relegations-Hinspiel in Saarbrücken Stand: 23.05.2025 23:14 Uhr

Eintracht Braunschweig hat das Relegations-Hinspiel beim Drittliga-Dritten 1. FC Saarbrücken mit 2:0 (0:0) gewonnen - und nun beste Chancen, doch noch in der Zweiten Liga zu bleiben. Dabei taten sich die "Löwen" auch im Saarland lange schwer.

Von Florian Neuhauss

Wieder einmal war es Lino Tempelmann, der für Braunschweig erfolgreich war. Der Winterneuzugang erzielte in der 49. Minute sein siebtes Saisontor (49.). Nach einer ersten Hälfte ohne Höhepunkte legte Marvin Rittmüller das 2:0 für die Gäste nach (61.) und stieß damit für das Team von Trainer Marc Pfitzner, der erst wenige Tage zuvor Daniel Scherning ersetzt hatte, das Tor zum Klassenerhalt weit auf. Saarbrücken agierte am Freitagabend weitgehend passiv und ließ der angezählten Eintracht alle Zeit der Welt, um der Formschwäche Herr zu werden.

"Ich bin auf die Jungs sehr, sehr stolz. Das Ergebnis nehmen wir so mit nach Hause. So wie es gelaufen ist, war es schon relativ optimal."

— BTSV-Trainer Marc Pfitzner

Dabei hatten in der Vergangenheit schon viele Drittligisten vorgemacht, wie es geht. In 16 Duellen seit der Wiedereinführung der Relegation zur Saison 2008/2009 setzte sich zwölfmal der vermeintlich "Kleine" durch. FCS-Trainer Alois Schwartz, der vor einem Monat für den zurückgetretenen Rüdiger Ziehl übernommen hatte, setzte jedoch unverständlicherweise auf eine sehr defensive Herangehensweise.

Bei der Eintracht war die Erleichterung groß, der Jubel hielt sich aber in Grenzen. Der Sieg sei der "Best case" gewesen, wie Pfitzner sagte. Der 40-Jährige fügte aber hinzu: "Es ist noch nichts geschafft, wir bleiben auf dem Boden. Es ist nur ein Teil." Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (20.30 Uhr/im NDR Livecenter) im Eintracht-Stadion statt. Und Braunschweig will, dass der FCS, der vor mittlerweile 19 Jahren aus Liga zwei abgestiegen ist, weiter auf die Rückkehr warten muss.

Kampf ist Trumpf in Saarbrücken

15.012 Zuschauer im ausverkauften Ludwigsparkstadion hatten schon vor der Partie unter anderem mit einer großen Choreographie für Gänsehaut-Atmosphäre gesorgt. Doch die Last auf den Schultern der 22 Akteure auf dem Platz, die offenbar mehr zu verlieren als zu gewinnen hatten, schien das eher noch zu erhöhen. Spielerisch ging in der ersten Hälfte nur wenig, beide Teams leisteten sich zu viele leichte Fehler. Schüsse aufs Tor? Fehlanzeige!

Psycho-Tricks zeigen keine Wirkung

Pfitzner hatte in den vergangenen Tagen versucht, für Lockerheit in Braunschweig zu sorgen. Unter anderem durch das Ausrufen von zwei "Aufstiegsspielen", in denen sein Team die Chance habe, sich für die Zweite Liga zu qualifizieren. Was in den 34 Spieltagen zuvor passiert war, interessiere ihn nicht. Doch sein Team konnte sich von einer insgesamt enttäuschenden Saison - mit zuletzt zwei deutlichen Niederlagen und 1:7 Toren - offensichtlich nicht so einfach freimachen.

Conteh wird für die "Löwen" zum Dosenöffner

Allerdings verzichteten die Saarländer komplett darauf, ihre Gäste in der Defensive zu fordern. Und so waren die "Löwen" fast schon gezwungen, sich mehr zuzutrauen. Zum Aktivposten wurde Christian Conteh, dessen Bruder Sirlord kurioserweise dieser Tage mit Heidenheim eine Etage höher ebenfalls in der Relegation spielt. Christian Conteh war einer von vier Neuen, die Pfitzner in die Startelf beordert hatte, und wusste auf sich aufmerksam zu machen.

Sowohl das 1:0 als auch das 2:0 für den BTSV leitete er mit einem Tempolauf über die linke Seite ein. In der 49. Minute scheiterte Rayan Philippe nach Conteh-Pass erst noch frei vor dem Tor an Keeper Phillip Menzel. Der Ball landete vor dem Strafraum aber genau vor den Füßen von Tempelmann - und der Mittelfeldmann schoss über die zurückeilenden Saarbrücker hinweg zum 1:0 ein. Zwölf Minuten später jagte Rittmüller den Ball mit ebenso viel Überzeugung zum 2:0 in die Maschen.

Hätten die Braunschweiger ihre Chancen in der Schlussphase genauso konsequent genutzt, der Sieg hätte auch höher ausfallen können. Dennoch können sie mit neuem Selbstvertrauen ins Rückspiel gehen.

Spielstatistik 1. FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig

1.Spieltag, 23.05.2025 20:30 Uhr

1. FC Saarbrücken 0 Eintracht Braunschweig 2

Tore:

0:1 Tempelmann (49.)

Tempelmann (49.) 0:2 Rittmüller (61.)

1. FC Saarbrücken: Menzel - D. Becker, Sonnenberg, Bichsel - Fahrner, Zeitz (66. Vasiliadis), Sontheimer, Rizzuto - Rabihic (65. Civeja) - F. Krüger, Brünker (82. P. Schmidt)

Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Jaeckel, Bicakcic, Köhler - Rittmüller (67. F. Kaufmann), Krauße, C. Conteh (63. Di Michele Sanchez) - Gómez (85. Ould-Chikh), Tempelmann - Philippe (85. Tachie), Polter (67. Szabó)

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)

