NDR-Sport Hansa Rostock gewinnt Testspiel gegen Hilleröd Fodbold

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat eine Woche vor Beginn der Rückrunde seine Form getestet und dabei den dänischen Zweitligisten Hilleröd Fodbold mit 2:1 (2:0) bezwungen. Nils Fröling (19.) und Kevin Schumacher (33.) waren am Sonnabend im Rostocker Volksstadion für die Mecklenburger erfolgreich. Am Sonntag (13 Uhr) bestreitet das Team von Coach Daniel Brinkmann ein weiteres Testspiel gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck. Zum Rückrunden-Start treten die Hanseaten am kommenden Sonnabend (14 Uhr) bei der U23 des VfB Stuttgart an. | 11.01.2025 11:03