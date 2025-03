NDR-Sport FC St. Pauli verpasst Überraschung beim FC Bayern München Stand: 29.03.2025 17:25 Uhr

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli hat im Auswärtsspiel beim Rekordmeister FC Bayern München eine Überraschung verpasst. Die Fußballer aus Hamburg hielten gegen anfällige Gastgeber lange mit, kassierten beim 2:3 (1:1) aber zu einfache Gegentore.

Von Martin Schneider

Harry Kane (17.) und Leroy Sané (53., 71.) sorgten am Ende für den Sieg des FCB, der gegen mutig auftretende St. Paulianer gerade im ersten Durchgang seine liebe Mühe hatte. Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch Elias Saad (27.) und der Anschluss von Lars Ritzka (90.+2) war an diesem Samstagnachmittag allerdings nicht drin für die Hamburger.

Mit 25 Zählern nach 27 Partien ist der Vorsprung der Hamburger auf Relegationsplatz 16 auf drei Punkte geschrumpft, da der 1. FC Heidenheim beim VfL Wolfsburg mit 1:0 gewann.

Bayern dominant, St. Pauli lädt ein

Den Bayern gehörten die ersten zehn Minuten der Partie, doch für den ersten Kracher sorgten die Kiezkicker: Nach einem Freistoß von Eric Smith lieferten sich Jackson Irvine und Bayerns Joshua Kimmich ein Kopfballduell, der Ball sprang vom Haupt des Nationalmannschaftskapitäns an die Latte des FCB-Tores. Glück für die Münchner in dieser Szene, die danach allerdings von einem Fehler der Norddeutschen profitierten.

Siebe van der Heyde verlor den Ball im Aufbauspiel an Jamal Musiala, der leitete weiter auf Michael Olise, der wiederrum Kane bediente. Der Engländer stand am Fünfmeterraum völlig frei und vollendete gewohnt sicher zum 1:0 für den haushohen Favoriten (17.). Vier Minuten später hatte Raphael Guerreiro das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber mit seinem strammen Schuss aufs kurze Eck an St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj.

Saad trifft für mutige Hamburger

Trotz des Rückstands spielten die Braun-Weißen weiter nach vorne und beschäftigten die anfällige Defensive des Rekordmeisters. Das zahlte sich aus: In der 27. Minute hatte Manolis Saliakas auf dem rechten Flügel sehr viel Platz, seine Flanke in die Mitte fand Saad, der freistehend und geistesgegenwärtig per Direktabnahme zum 1:1 traf (27.). Die mitgereisten Fans der Hamburger jubelten ekstatisch und sahen auch in der Folge eine braun-weiße Elf, die dem FCB ordentlich Paroli bot. Mit dem leistungsgerechten Remis ging es in die Kabinen.

Doch nach dem Seitenwechsel verteilten die Gäste erneut Geschenke. Nach einem Stellungsfehler von Adam Dzwigala hatte Sané freie Bahn, legte sich den Ball vor und traf zielsicher mit einem Volleyschuss ins rechte Eck (53.). Der polnische Verteidiger der Braun-Weißen musste zudem kurze Zeit später verletzt ausgewechselt werden, was die Nöte der Norddeutschen im Defensivverbund noch weiter vergrößern dürfte. Für ihn kam Connor Metcalfe in die Partie.

Sané entscheidet die Partie

Entgegen des mutigen Auftritts der Gäste im ersten Durchgang schwanden St. Pauli nach dem neuerlichen Rückschlag und mit zunehmender Spielzeit die Kräfte für ein erneutes Comeback. Stattdessen schlugen die Bayern zu: Sané stand nach einem Pass von Kane erneut völlig frei im Strafraum der Gäste und schob zum entscheidenden 3:1 ein (71.). Danach verwalteten die Münchner das Ergebnis, Ritzkas Anschlusstreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit kam für St. Pauli zu spät.

Spielstatistik Bayern München - FC St. Pauli

27.Spieltag, 29.03.2025 15:30 Uhr

Bayern München 3 FC St. Pauli 2

Tore:

1:0 Kane (17.)

Kane (17.) 1:1 Saad (27.)

Saad (27.) 2:1 Sané (53.)

Sané (53.) 3:1 Sané (71.)

Sané (71.) 3:2 Ritzka (90. +3)

Bayern München: Urbig - Laimer (85. Stanisic), Dier, Kim, Guerreiro (58. H. Ito) - Kimmich, Goretzka (46. Palhinha) - Olise, Musiala (78. Gnabry), Sané - Kane (85. Müller)

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala (59. Metcalfe), Nemeth, Van Der Heyden - Saliakas (83. Ritzka), Irvine, Smith, Treu - Sinani (83. Ceesay) - Weißhaupt, Saad (72. Afolayan)

Zuschauer: 75000 (ausverkauft)

