NDR-Sport DFB-Pokal: Werder Bremen gegen Darmstadt, VfL Wolfsburg gegen Hoffenheim

Die beiden verbliebenen norddeutschen Clubs im DFB-Pokal haben im Achtelfinale machbare Aufgaben zugelost bekommen. Werder Bremen empfängt Zweitligist SV Darmstadt 98, der VfL Wolfsburg trifft zu Hause auf die TSG 1899 Hoffenheim.

Für die Bremer gibt es somit ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Florian Kohfeldt, der von 2001 bis 2021 in verschiedenen Funktionen dem SV Werder angehörte - von Dezember 2017 an als Cheftrainer. Nach Stationen beim VfL Wolfsburg und dem belgischen Club KAS Eupen trainiert der 42-Jährige seit September dieses Jahres Darmstadt 98. Bremens Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg empfängt die TSG 1899 Hoffenheim. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Das Achtelfinale wird am 3. und 4. Dezember ausgetragen. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 in Berlin.

Bayern München empfängt Bayer Leverkusen

Der Kracher schon in der nächsten Runde: Rekordsieger Bayern München trifft im Achtelfinale auf Titelverteidiger und Meister Bayer Leverkusen. "Das ist das Spiel der Spiele in dieser Pokalrunde - auch wenn es vielleicht ein bisschen früh kommt", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der in der ARD als Ziehungsleiter fungierte. "Losfee" war der Saxophonist Andre Schnura.

In einem weiteren Topspiel trifft RB Leipzig auf Eintracht Frankfurt. Der letzte im Wettbewerb befindliche Drittligist Arminia Bielefeld bekommt es mit dem Bundesligisten SC Freiburg zu tun.

