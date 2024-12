NDR-Sport DFB-Pokal: VfL Wolfsburg muss zu RB Leipzig, Werder Bremen zu Underdog Bielefeld Stand: 15.12.2024 16:00 Uhr

Die beiden verbliebenen norddeutschen Clubs im DFB-Pokal der Männer haben im Viertelfinale sehr unterschiedliche Aufgaben zugelost bekommen. Der VfL Wolfsburg gastiert bei RB Leipzig, Werder Bremen bei Underdog Arminia Bielefeld. Bei den Frauen reisen die "Wölfinnen" nach Hoffenheim.

Der SV Werder hatte am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund eigentlich Heimrecht zugelost bekommen, muss es aber an den einzigen im Wettbewerb verbliebenen Drittligisten abtreten. Zum rheinischen Derby kommt es zwischen Doublesieger Bayer Leverkusen und Zweitligist 1. FC Köln. Ein Bundesliga-Duell bestreiten neben Leipzig - Wolfsburg auch der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg. Vor gut zwei Wochen hatten die "Wölfe" in der Liga überraschend klar mit 5:1 bei den Sachsen triumphiert.

Das Viertelfinale wird am 4./5. und 25./26. Februar 2025 ausgetragen, das Halbfinale am 1./2. April. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 in Berlin.

Zweitliga-Duell für die HSV-Frauen

Bei den Frauen gastiert in der Runde der letzten Acht Cupverteidiger VfL Wolfsburg bei Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim. Der HSV empfängt Borussia Mönchengladbach zum Zweitliga-Duell. Werder Bremen tritt bei Bayer Leverkusen an.

Das Top-Duell bestreiten der deutsche Meister Bayern München und Bundesliga-Spitzenreiter Eintracht Frankfurt. Beide Teams waren in der vergangenen Saison im Halbfinale aufeinandergetroffen, der FCB zog seinerzeit ins Finale ein - und unterlag Wolfsburg. Der VfL hat den Pokal zuletzt zehnmal in Serie gewonnen.

Die Spiele finden vom 11. bis 13. Februar statt. Die Halbfinals sind für den 22. und 23. März terminiert, am 1. Mai werden die Cup-Gewinnerinnen beim Finale in Köln ermittelt.

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 15.12.2024 | 22:50 Uhr