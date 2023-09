Fußball | Sachsenpokal Zwickau und Eilenburg stürmen in die nächste Pokalrunde Stand: 09.09.2023 16:08 Uhr

Der FSV Zwickau und der FC Eilenburg sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben souverän die nächste Runde im Sachsenpokal erreicht. Während die "Schwäne" in Roßwein mit 5:0 gewannen, packten die Eilenburger in Sebnitz das doppelte drauf.

Zwickau siegt am Ende deutlich

Der FSV Zwickau hat seine Pflichtaufgabe beim Roßweiner SV erfüllt und ist in die dritte Pokalrunde eingezogen. Der Kreisoberligist machte in der ersten Hälfte dem Favoriten das Leben schwer, am Ende gewannen die "Schwäne" mit 5:0 (1:0). Die Mannschaft von Rico Schmitt musste ohne Stürmer Marc- Philipp Zimmermann auskommen. Der 33- Jährige ist im Hauptberuf Polizist und hatte Dienst.

Roßwein hält gut dagegen

Die Zwickauer übernahmen vor 1.342 Zuschauern schnell die Initiative. In der fünften Minute sorgte Lloyd-Addo Kuffour für das erste Achtungszeichen und bugsierte den Ball an den Pfosten des RSV-Gehäuses. In der Folge verteidigte der Underdog aus Roßwein leidenschaftlich, zudem konnte sich Schlussmann Paul Zimmermann mehrere Male auszeichnen. In der 38. Minute war dann aber der Bann gebrochen. die "Schwäne" gingen in Führung. Nach einer Voigt-Ecke war Kilian Senkbeil zur Stelle und köpfte ein. Mit einem knappen 1:0 für den Regionalligisten ging es zum Pausentee.

Gastgeber geht die Puste aus

Nach dem Wechsel erhöhten die Schmitt-Schützlinge den Druck. Zunächst traf Veron Dobruna den Pfosten (54.), in der 64. Minute machte er es besser und netzte per Kopf zum 2:0 ein. Die Gastgeber kämpften weiterhin leidenschaftlich, zum Schluss ging dem RSV aber die Puste aus. Philipp Heller besorgte das 3:0 (81.), Felix Schlüsselburg erhöhte auf 4:0 (86.). Das letzte Wort hatte dann Luis Klein (89.), der mit einem straffen Schuss von der Strafraumkante für den 5:0-Endstand sorgte.

Vierfacher Aldawoud schießt Eilenburg in Sebnitz zum Sieg

Der FC Eilenburg ist souverän in die nächste Runde des Sachsenpokals eingezogen. Beim Siebtligisten BSV Sebnitz 68 hat sich der Regionalliga-Aufsteiger mit 10:0 (5:0) durchgesetzt. Neuzugang Ibrahim Aldawoud ragte mit vier Treffern heraus.

Eilenburg lässt nicht locker

Der FC Eilenburg wollte in Sebnitz nichts anbrennen lassen. Der Regionalligist hatte die ersten Chancen, ließ dem Siebtligisten kaum Luft. In der 18. Minute flankte Tim Bunge auf Ibrahim Aldawoud, der sein erstes Tor im Dress der Eilenburger einköpfte. In der 26. Minute setzte Lennert Möbius einen Schuss an die Latte. Nur drei Minuten später machte er es auf Vorarbeit von Noah Baumann besser und erhöhte auf 2:0 aus Sicht der Muldestädter.

Eilenburg ließ nicht locker und erhöhte durch Aldawoud (32.). Der 23-Jährige hatte sich warmgeschossen und legte in der 39. Minute das 4:0 nach. Kurz vor der Pause war es Tim Bunge, der den Halbzeitstand markierte. Eilenburg mit souveräner erster Hälfte, bei der BSV-Keeper Dominik Oppitz einen höheren Rückstand mit einigen Glanztaten verhinderte.

Gäste packen noch fünf Tore drauf

Zur Pause wechselten beide Teams munter durch. Noah Baumann schloss fünf Minuten nach dem Seitenwechsel aus der Distanz ab, ließ Oppitz keine Chance und machte das halbe Dutzend voll. Bunge erzielte in der 61. seinen zweiten Treffer. Philipp Sauer, der in der Halbzeit für Möbius kam, reihte sich in der 70. Minute auch in die Reihe der Torschützen ein.

Zehn Minuten später machte Baumann nach Vorarbeit von Philipp Sauer das 9:0. Aldawoud erzielte noch sein viertes Tor und stellte die Ausbeute des FC Eilenburg auf zweistellig. Souverän ziehen die Muldestädter in die nächste Runde ein.

red