Fußball | Regionalliga "Zielgerichteter sein" - Chemie Leipzig will Offensivschwäche gegen Altglienicke ablegen

BSG-Coach Miroslav Jagatic war trotz der mangelnden Chancenverwertung beim 0:0 in Zwickau zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Die Tore sollen nun im Heimspiel gegen die VSG Altglienicke für die Sachsen fallen.

Die BSG Chemie Leipzig steht nach acht Spieltagen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Das liegt vor allem an der großen Heimstärke, die die Sachsen in der Saison 2023/24 auszeichnet.

Drei Siege und ein Unentschieden stehen bisher im Alfred-Kunze-Sportpark zu Buche. Am Freitagabend (19 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) sollen gegen die VSG Altglienicke, die derzeit auf Tabellenplatz zehn residiert, die nächsten Punkte folgen.

BSG-Offensive noch nicht in Fahrt

Wenn es in der aktuellen Spielzeit bei der BSG an etwas mangelt, ist es die offensive Durchschlagskraft. Die Leutzscher haben in acht Spielen nur sieben Tore erzielt und sind damit derzeit zusammen mit Viktoria Berlin die drittschlechteste Offensive in der Regionalliga Nordost.

Co-Trainer Torsten Mattuschka (VSG Altglienicke) und Trainer Miroslav Jagatic (BSG Chemie Leipzig) verstehen sich prächtig.

Miroslav Jagatic ist sich aber sicher, dass der Knote bei seinen Stürmern platzen wird: "Nach vorne müssen wir zielgerichteter sein. Ein Quäntchen Glück, dann geht auch einer rein. Vielleicht sind wir das nächste Mal etwas abgezockter […] ich mache da keinem einen Vorwurf. Ich weiß ganz genau, das nächste Mal hauen wir die Dinger rein", sagte der BSG-Trainer nach dem Spiel gegen Zwickau im Interview mit Sport im Osten.

Prädestiniert für einen Treffer wäre Janik Mäder, der nach seiner Einwechslung in Zwickau gleich zwei sehr gute Chancen liegen ließ und noch auf sein erstes Saisontor wartet. Ob Alexander Bury seinem Stürmer und seinem Team gegen die Hauptstädter helfen kann, ist fraglich. Der 31-jährige Mittelfeldmotor der BSG leidet weiterhin an Knieproblemen.

Cigerci und Gogia am torgefährlichsten bei der VSG

Bei Altglienicke steht in der bisherigen Saison vor allem Tolcay Cigerci im Mittelpunkt. Mit vier Treffern und vier Assists ist der VSG-Kapitän mit Abstand der gefährlichste Angreifer im Team von Coach Karsten Heine. Auch der ehemalige Dynamo-Spieler Akaki Gogia hat bereits drei Tore auf dem Konto.

Die letzten drei Spiele

Chemie Leipzig: 1:0 gegen den Chemnitzer FC, 0:0 gegen Berliner AK, 0:0 gegen den FSV Zwickau

VSG Altglienicke: 1:1 gegen RW Erfurt, 2:1 gegen Hansa Rostock II, 1:2 gegen Energie Cottbus

Letztes Spiel gegeneinander

Regionalliga Nordost 22/23, 19. Spieltag: 4:0 für die VSG Altglienicke

sto