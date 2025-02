Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz verpasst Sieg bei Hertha Zehlendorf Stand: 09.02.2025 15:22 Uhr

Der ZFC Meuselwitz hat im Regionalliga-Duell bei Hertha Zehlendorf nur einen Punkt geholt. Die lange Zeit besseren Thüringer drehten die Partie, mussten dann aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz hat einen Sieg bei Aufsteiger Hertha Zehlendorf verpasst. Am Sonntag mussten sich die Thüringer mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

David Pfeil und Marc Enke verletzten sich bei einem Zusammenprall.

Rückstand aus dem Nichts

Von Beginn an attackierte das Team von Trainer Georg-Martin Leopold früh und schnürte die Berliner in deren Hälfte ein. Die Zipsendorfer kamen zu Ecken und Flanken – und sahen sich dennoch plötzlich mit einem Rückstand konfrontiert: Gabriel Vieria traf per Foulelfmeter (12.). Zuvor hatte Hendrik Wurr Kanto Voahariniaina an der Strafraumgrenze gefoult. In der 19. Minute prallten Marc Enke und David Pfeil heftig zusammen, beide mussten kurze Zeit später vom Feld.

Ein Freistoß führte zum Ausgleich: Daniel Haubner schoss von rechtsaußen pfiffig an den rechten Pfosten, in der Mitte staubte Fabian Raithel ab (26.). Zehlendorfs beste Phase sahen die 344 Zuschauer rund zehn Minuten später: Erst scheiterte Voahariniaina nach Pass von Bocar Baro (37.), dann zirkelte Baro selbst einen Schlenzer knapp rechts vorbei (38.).

ZFC-Schlussmann Lukas Sedlak erwartet einen Eckball.

Hansch bringt den ZFC in Führung

Es dauerte nur fünf Minuten, da drehte der ZFC die Partie: Florian Hansch nahm aus 17 Metern Maß und setzte den Ball ins linke Eck. Das 3:1 ließ Haubner liegen, der nach einem abgewehrten Kopfball den Nachschuss drüber setzte (63.). Beim 2:2 gegen den BFC Dynamo hatte er als Doppeltorschütze geglänzt. Zehlendorf erarbeitete sich immer mehr Spielanteile, strahlte dabei aber lange keine große Gefahr aus. Im Gegenteil: Pauling traf für die Gäste den Außenpfosten (76.)

Sieben Minuten später wurden die vergebenen Chancen bestraft: Baro traf nach einer abgewehrte Ecke ins linke Eck. Die Gastgeber sicherten sich im ersten Spiel der Saison in ihrem richtigen Heimstadion, dem Ernst-Reuter-Stadion, noch einen Punkt. Der ZFC lag lange auf Siegkurs.

cke