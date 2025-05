Fußball | Regionalliga ZFC Meuselwitz kassiert Last-Minute-Niederlage gegen Babelsberg Stand: 18.05.2025 15:12 Uhr

Der ZFC Meuselwitz hat gegen Babelsberg eine Führung aus der Hand gegeben. Die Zipsendorfer verloren ihr letztes Saisonspiel in der Schlussminute. Zuvor waren sie durch ein kurioses Eigentor selbst in Führung gegangen.

Der ZFC Meuselwitz hat im letzten Spiel der Regionalliga-Saison eine Führung aus der Hand gegeben und eine Last-Minute-Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Georg-Martin Leopold verlor am Sonntag gegen den SV Babelsberg 03 mit 2:3 (1:1). Die Zipsendorfer schließen die Saison somit wie im Vorjahr als Elfter ab.

Eckardt bringt ZFC in Führung - Babelsberg gleicht durch Wegener aus

Der ZFC ging mit dem ersten gelungenen Angriff auch gleich in Führung: Nach einem Konter über die rechte Seite netzte René Eckardt zum 1:0 ein (11.). In der Folge war zunächst Babelsberg die bessere Mannschaft und verzeichnete mehrere Abschlüsse. Einer davon führte zum verdienten Ausgleich: Paul Wegener wurde in die Tiefe geschickt, der Mittelfeldspieler ließ ZFC-Torwart Lukas Sedlak keine Chance - 1:1 (23.).

Paul Wegener erzielte in der 23. Minute den Ausgleich für Babelsberg.

Babelsberg setzte anschließend nach und hätte sogar in Führung gehen können, ehe sich Meuselwitz nach einer halben Stunde befreite und wieder eigene Akzente nach vorn setzte. Ein Freistoß von Daniel Haubner aus 20 Meter ging nur knapp am Torwinkel vorbei (34.), dann verpasste wieder Eckardt nach einer Hereingabe von links das erneute Führungstor (38.). Kurz vor der Pause kam dann mal Babelsberg zu einer Konterchance, die Kapitän Daniel Frahn nach einer Drei-gegen-drei-Situation allerdings vergab (42.).

Kurioses Eigentor zum 2:1 - dann schlägt Babelsberg zurück

Nach dem Seitenwechsel hatten zunächst die Gäste eine Torchance nach einer Unsicherheit von Sedlak, konnten diese aber nicht nutzen (55.). Dann führte eine kuriose Aktion zur erneuten Führung für den ZFC: Ein Rückpass von Andreas Pollasch ging ins eigene Tor zum 2:1 (64.). Meuselwitz schien anschließend wenig Mühe zu haben, die Führung zu verteidigen, hätte per Konter sogar die Entscheidung herbeiführen können. Doch in der 78. Minute war es ausgerechnet Pollasch, der nach einer kurz ausgeführten Ecke per Distanzschuss das 2:2 erzielte und Babelsberg zurück in die Partie brachte.

In der Schlussphase wog das Spiel schließlich hin und her, sowohl Meuselwitz durch den eingewechselten Lirim Hoxha (87.) als auch Babelsberg hätten das Siegtor erzielen können. In der Schlussminute war es schließlich Daniel Frahn, der einen Abstauber zum 2:3-Endstand verwandelte.

---

mze