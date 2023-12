Fußball | Bundesliga Weg für Investor bei Deutscher Fußball Liga frei Stand: 11.12.2023 14:43 Uhr

Im zweiten Anlauf hat der deutsche Profifußball den Weg für den Investoren-Einstieg freigemacht. Bei der Versammlung der 36 Vereine am Montag in Frankfurt/Main ist die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zustande gekommen.

Die Vertreter der 36 Erst- und Zweitligisten haben den Weg für den geplanten Milliarden-Deal der Deutschen Fußball Liga mit einem Investor frei gemacht. Ein entsprechender Antrag hat nach Informationen verschiedener Medien am Montag (11.12.2023) auf der DFL-Mitgliederversammlung in einem Frankfurter Flughafen-Hotel mit 24 Ja-Stimmen gerade so die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit erhalten. Die Wahl wurde in geheimer Abstimmung abgehalten. Das Abstimmungsergebnis berichteten unter anderem die ARD-Sportschau, die Deutsche Presse-Agentur sowie der "kicker".

Ostdeutsche Klubs: RB Leipzig dafür - sonst Unklarheit

Nach "Sportschau"-Angaben hätten zehn Profiklubs gegen den Antrag gestimmt, zwei Vereine hätten sich enthalten. Von den ostdeutschen Profiklubs ist nur das Abstimmungsverhalten von RB Leipzig bekannt. Der Bundesligist bekannte sich bereits öffentlich, für den Investoren-Einstieg zu stimmen. Unklar ist, wie sich Union Berlin sowie die Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock verhalten haben.

1. FC Magdeburg: Mitglieder gegen das Modell

FCM-Geschäftsführer Otmar Schork erklärte noch im Mai, er habe bei der ersten Abstimmung "wegen der vorgegebenen Zeitschiene zunächst für Nein votiert". Allerdings erklärte er damals auch: "Der 1. FC Magdeburg möchte damit keinesfalls eine grundsätzliche Blockadehaltung in Bezug auf die allgemeine Weiterentwicklung der Bundesliga und 2. Bundesliga und die Zusammenarbeit mit Investoren einnehmen." Auf einer Mitgliederversammlung des FCM sprach sich erst kürzlich eine Merhrheit gegen das Investorenmodell aus.

Verhandlungen können beginnen

Die Geschäftsführung der Dachorganisation des deutschen Profi-Fußballs kann nach der nun erfolgten Abstimmung konkrete Verhandlungen mit einem strategischen Vermarktungspartner aufnehmen. Sechs Unternehmen sollen ihr Interesse an einer Partnerschaft mit der DFL bekundet haben. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen. Der Vertrag soll eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet sein.

Die DFL will das Geld vornehmlich für den Ausbau ihrer Infrastruktur nutzen. Dazu zählen eine weitere Digitalisierung und Internationalisierung sowie der Aufbau einer eigenen Streamingplattform. Im Mai dieses Jahres war das Vorhaben noch gescheitert. Damals war die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit knapp verfehlt worden.

Gegen den Willen der Fans

Aus dem Fan-Lager hatte es bis zuletzt Widerstand gegen einen solchen Deal gegeben. Die Anhänger, die ihren Protest auch am zurückliegenden Wochenende in vielen Stadien auf Spruchbändern zum Ausdruck brachten, befürchten durch den Einstieg eines Investors eine Wettbewerbsverzerrung. Das Fan-Bündnis "Unsere Kurve" bekräftigte kurz vor dem Treffen noch einmal: "Wir sehen die geplante Abstimmung zum Einstieg eines Investors bei der DFL kritisch und lehnen dieses Vorhaben in Gänze ab."

Die DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel hatten dagegen vor der Abstimmung erneut darauf verwiesen, dass dem künftigen Partner nur limitierte Mitspracherechte im wirtschaftlichen Bereich eingeräumt werden sollen. "Akzeptiert ein möglicher Partner die roten Linien nicht, ist er nicht der Richtige für uns", bekräftigte Lenz.

dpa/red