Volleyball | Bundesliga Volleyball-Talent Lotte Goertz komplettiert DSC-Kader Stand: 20.07.2023 12:20 Uhr

Der Dresdner SC hat mit der Verpflichtung von Lotte Goertz seine Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen. Die 18-Jährige kommt vom VC Olympia Dresden und schnuppert nun erstmals Erstliga-Luft.

Der Dresdner SC hat mit der Verpflichtung von Lotte Goertz seine Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen. Wie der Volleyball-Bundesligist am Donnerstag (20. Juli) mitteilte, wechselt die 18-Jährige vom VC Olympia Dresden in die 1. Bundesliga und unterschrieb einen Zwei-Jahresvertrag.

Obwohl die Schülerin noch keinen Einsatz im Bundesligateam hatte, kennen sich DSC-Trainer Alexander Waibl und die Spielerin, da im vergangenen Sommer der VCO und der DSC zusammen trainierten.

Goertz: "Von Aleksandra Jegdic kann ich unglaublich viel lernen"

Lotte Goertz ist voller Erwartung. "Ich freue mich riesig, ab der kommenden Saison den DSC auf der Liberoposition unterstützen zu dürfen und somit die Chance zu bekommen, mit unglaublich starken Mitspielerinnen zu trainieren und zu spielen", sagte die gebürtige Langebrückerin und fuhr fort: "Mit Aleksandra Jegdic auf meiner Position kann ich unglaublich viel lernen, sei es spielerisch als auch mental."

Waibl erwartet eine dynamische Spielerin mit viel Energie

Cheftrainer Waibl sagte zu der Verpflichtung: "Lotte ist eine sehr dynamische, junge Spielerin, die viel Energie aufs Feld bringen kann. Sie hat in den letzten Jahren schon einiges an Erfahrung in der 2. Liga gesammelt. Jetzt ist es für sie an der Zeit, die nächste Ebene auszuprobieren und dort ihre nächsten Schritte zu gehen."

jmd/pm