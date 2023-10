Fußball | Sachsenpokal Trotz Reisestress: Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue & Chemie Leipzig haushohe Favoriten Stand: 30.10.2023 10:13 Uhr

Nach dem Spiel ist für Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und Chemie Leipzig vor dem Spiel: Schon am Dienstag geht es für das Trio im Sachsenpokal weiter. Dynamo muss nach Niesky, Aue nach Riesa und Chemie gastiert in Schöneck. "Sport im Osten" zeigt die Spiele von Dynamo & Aue in der Konferenz.

Zwischen dem abgebrochenen Drittliga-Spiel der SG Dynamo Dresden beim 1. FC Saarbrücken und der Aufgabe im Sachsenpokal bei Landesklassist Eintracht Niesky liegen keine 46 Stunden. Am Dienstag um 13 Uhr brauchen die Schwarz-Gelben frische Köpfe und Beine.

Die Wasserflut und der daraus resultierende Spielabbruch nach 45 Minuten spielte Dynamo zumindest mit Blick auf das Pokalspiel in die Karten. Trainer Markus Anfang wollte eigentlich auf die Spieler im Pokal verzichten, die in Saarbrücken 90 Minuten auf dem Platz gestanden haben. Nun haben alle gezwungenermaßen einen Blitzauftritt hingelegt. Ob Dynamo trotzdem mit vielen U19-Spielern anreisen wird, wird sich zeigen.

Niesky - Spitzenreiter der Landesklasse

Außenseiter Niesky ist in voller Vorfreude. Viele Spieler des Landesklassisten sind Dynamo-Fans und werden am Dienstag vor 5.000 Zuschauern im ausverkauftem Haus auf ihre Idole treffen. Für den Tabellenführer der Landesklasse Ost ist das ein Geldsegen, der den Verein "die nächsten zwei, drei Jahre über Wasser hält", sagte Niesky-Trainer Enrico Kuntke vor dem Spiel. Man wolle die Mini-Chance nutzen und jedes Spiel müsse erst einmal gespielt werden, gibt sich der Coach optimistisch.

Mit 42 Toren in zehn Spielen ist Niesky aber die Tormaschine der Liga. Fast die Hälfte der Treffer erzielten Pascal Löper und Jonathan Schneider, auf die die Dynamo-Abwehr ein besonderes Auge haben sollte. Der Sieger des Duells trifft Mitte November im Achtelfinale auf den VfB Empor Glauchau.

Um trotz des engen Zeitplans ausgeruht anzureisen, war Dynamo nach Saarbrücken geflogen. Nach der Spielabsage wird man wohl auf den sicher nicht wenigen Reisekosten sitzen bleiben und die Strecke in Kürze - eine Neuansetzung steht noch aus - noch einmal antreten müssen. Die Spielordnung besagt, dass wenn ein Spiel, dass ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen werden muss, am selben Ort zu wiederholen ist.

Erzgebirge Aue im Dauerstress: Freiburg - Riesa - Verl

Noch kürzer fällt die Regenerationszeit für den FC Erzgebirge Aue aus. Die "Veilchen" müssen drei Spiele in fünf Tagen wuppen. Am Sonntagabend feierte das Team von Pavel Dotchev gegen 21.45 Uhr noch in Freiburg, danach ging es die 600 km zurück nach Aue. Im Morgengrauen am Montagfrüh bog der Bus im heimischen Revier ein.

Schon 24 Stunden später geht es wieder auf Reisen. Diesmal nur 110 km nach Riesa. Bei der BSG Stahl geht es ab 13 Uhr (Livestream-Konferenz und Liveticker) um das Achtelfinale im Sachsenpokal. Die Feralpi Arena ist mit 3.600 Zuschauern erstmals ausverkauft. Kurzfristig startete der frühere DDR-Oberligist, der derzeit in Landesklasse Mitte die Tabelle anführt, einen Arbeitseinsatz, damit "die Gäste das Stadion im schönsten Zustand bewundern können".

Weil in diesem Duell reichlich Ostalgie mitschwingt, rief die Fanszene der Veilchen dazu auf, "alte Schwenker und Zaunfahnen vom Dachboden zu holen und Omas liebevoll gestrickten Schal und Kutte/Jeansjacke samt Schiebermütze zu entstauben". 16 Jahre und 416 Spiele lang gehörte die BSG Stahl Riesa zum Inventar der DDR-Oberliga. Der Glanz früherer Tage ist längst verblasst, aktuell mischt Riesa in der 7. Liga oben mit.

Die Vorfreude hielt sich angesichts der engen Terminplans bei den Auer Verantwortlichen in Grenzen. Mit Blick auf die Belastungssteuerung werden beim FCE viele Spieler zum Einsatz kommen, die zuletzt nicht die erste Geige spielten, außerdem werden einige Spieler aus der A- und B-Jugend hoch zu den Profis gezogen. Tommy Stopp (18/Mittelfeld), Aaron Henkel (17/Mittelfeld), William Kallenbach (18/Linksaußen) sowie aus der "U17" Quentin Fraulob (16/Mittelfeld) schnuppern Profiluft. "Wir wollen eine Runde weiterkommen und uns dann gut auf Verl vorbereiten", sagte Sportchef Matthias Heidrich. Wer das Spiel gewinnt, misst sich in der nächsten Runde auf den SSV Markranstädt.

Pflichtaufgabe für Chemie Leipzig in Schöneck

Verspätet muss auch die BSG Chemie Leipzig zum Drittrundenspiel ran. Weil am eigentlichen Pokalwochenende das Freundschaftsspiel gegen Eintracht Frankfurt stieg, ist der Regionalligist am Dienstag (13.30 Uhr im Ticker auf www.sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gefordert.

Schon in der letzten Saison bescherte das Los, Chemie Leipzig die Reise zum Achtligisten VfB Schöneck. Damals allerdings eine Runde früher. Der Favorit feierte vor über 1.000 Fans ein Fest und gewann locker mit 7:0. Chemie hat also schnell Zeit für Wiedergutmachung nach der 0:1-Niederlage in Überzahl gegen den FC Carl Zeiss Jena am Sonntag.

sst