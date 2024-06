Fußball | 3. Liga Trainingsauftakt ohne Aufstiegs-Ansage – Dynamo Dresden startet "demütig" in die Vorbereitung Stand: 23.06.2024 18:38 Uhr

Mit Thomas Stamm als neuem Cheftrainer und vielen neuen Spielern ist Dynamo Dresden am Sonntag in die Vorbereitung auf die kommende Drittliga-Saison gestartet. Rund 700 Fans verfolgten die erste Einheit an der Walter-Fritzsch-Akademie. Auf große Ansagen verzichteten Spieler, Trainer und Sport-Geschäftsführer – das Ziel scheint dennoch klar.

Das interesse war groß als Dynamos neuer Cheftrainer Thomas Stamm und die Mannschaft am Sonntag (23. Juni 2024) den Platz an der Walter-Fritzsch-Akademie für die erste gemeinsame Einheit betraten. Den Trainingsauftakt verfolgten rund 700 Fans. Neben einigen altbekannten Gesichtern bekamen die Zuschauer auch viele Neuzugänge zu sehen.

Zimmerschied und Shcherbakovski fehlen

20 Feldspieler und vier Torhüter waren zur ersten Einheit nach der Sommerpause dabei. Darunter auch die Neuzugänge Lukas Boeder (1. FC Saarbrücken), Aljaz Casar (Hallescher FC), Dennis Duah (Hamburger SV II), Jan-Hendrik Marx (Eintracht Braunschweig) und Vinko Sapina (Rot-Weiss Essen). Zudem kehrten die Leihspieler Oliver Batista Meier (Grasshopper Club Zürich) und Paul Lehmann (Rot-Weiß Erfurt) zurück. Die beiden Angreifer Tom Zimmerschied (angeschlagen) und Jan Shcherbakovski (Zukunft offen) fehlten.

Akribischer Stamm freut sich über Fan-Zulauf

Stamm ließ seine Spieler knapp 90 Minuten lang schwitzen und sprach im Anschluss beim Interview mit Sport im Osten von einer "tollen ersten Einheit". Der von der Zweitvertretung des SC Freiburg nach Dresden gekommene Schweizer freute sich über die vielen Fans am Trainingsgelände. "Der Verein lebt davon, dass die Stadt und die Leute eine unglaubliche Identifikation mit dem Verein haben."

Stamm gab aber auch zu, noch nicht viel von der Stadt gesehen zu haben. Die Gründe dürften die Dynamo-Fans aber beruhigen. "Ich arbeite zu viel. Ich bin nur hier", sagte der 41-Jährige während des Interviews auf dem Trainingsgelände der Schwarz-Gelben.

Noch keine Aufstiegs-Ansage

Den von vielen Dynamo-Fans erhofften Aufstieg in die 2. Bundesliga will der Verein bisher noch nicht als klares Ziel ausgeben. Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel äußerte sich im SpiO-Interview nur vorsichtig, sprach zwar von "gewissen Ambitionen" im Verein sagte aber auch: "Wir müssen am Anfang erstmal ein bisschen demütig sein. Nach den vielen Abgängen und ein paar Zugängen und mit dem neuen Trainerteam, das muss sich erstmal einspielen."

Auch Stefan Kutschke ließ sich nicht locken und sagte nur: "Am Ende willst du als Sportler immer das Maximum." Der Kapitän ließ aber durchblicken, dass er sich vor allem wegen der enttäuschenden Vorsaison auf die Neuzugänge gefreut hat. "Neue Spieler tun uns gut, um auch mal andere Themen angehen zu können und nicht immer auf das zu gucken, was letzte Saison war."

Sapina will auch bei Dynamo vorangehen

Einer dieser Neuzugänge ist Sapina. Der 28 Jahre alte Mittelfeldakteur kam im Sommer von Rot-Weiß Essen, war dort vergangene Saison Kapitän und hat das Ziel, auch bei Dynamo ein Spieler zu sein, an dem sich andere orientieren können. Der Wechsel an die Elbe sei für ihn ein Sprung nach vorne. "Dynamo ist das Nonplusultra in der 3. Liga."

Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

23 Spieler stehen aktuell im Kader von Dynamo Dresden. Sport-Geschäftsführer Brendel will noch mindestens zwei weitere holen. "Ich denke, dass wir im Offensivbereich noch etwas machen müssen und wir suchen auf der linken Außenverteidigerposition noch jemanden." Ziel sei es, der Mannschaft mehr Stabilität und Qualität zu geben.

Dynamos neuer Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel (Archiv-Foto) will nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Das Gros der Spieler soll bis zum Beginn des Trainingslagers da sein. Jenes absolviert die SGD vom 1. bis zum 8. Juli 2024 im thüringischen Heilbad Heiligenstadt. Bereits am 30. Juni 2024 steht beim FSV Neusalza-Spremberg das erste Testspiel der Vorbereitung auf dem Plan.

spio/dpa