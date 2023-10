Fußball | DFB-Pokal Titelverteidiger RB Leipzig zu Gast in Wolfsburg – 1. FC Magdeburg muss nach Kiel Stand: 01.10.2023 19:40 Uhr

Die beiden mitteldeutschen Vertreter RB Leipzig und 1. FC Magdeburg bekommen es in der 2. Runde des DFB-Pokals jeweils mit einem Ligakonkurrenten zu tun. Titelverteidiger RB gastiert in Wolfsburg, der FCM in Kiel.

Auf RB Leipzig und den 1. FC Magdburg warten knifflige Auswärtsaufgaben in der 2. Runde des DFB-Pokals. Das amtierende Pokalsiegerteam von Trainer Marco Rose reist zum aktuellen Bundesliga-Siebten VfL Wolfsburg nach Niedersachsen. Noch etwas weiter nördlich geht die Reise für den FCM – die Sachsen-Anhalter duellieren sich mit Holstein Kiel. Den KSV hatte Magdeburg erst Ende August im Punktspiel mit 4:2 bezwungen. Unter anderen diese Paarungen zog "Losfee" Shkodran Mustafi im Rahmen der ARD-Sportschau am Sonntagabend (1. Oktober).

Wann wird gespielt – welche Prämien winken?

Die Begegnungen werden bereits in vier Wochen am 31. Oktober und 1. Novemer ausgespielt. Die zeitgenauen Ansetzungen der einzelnen Partien stehen noch aus. Mit ihrem Weiterkommen hatten sich die Teams je 431.200 Euro an Prämien vom DFB erspielt. Für den Einzug ins Achtelfinale winken 862.400 Euro.

Zittersiege für RB und FCM in Runde eins

Die beiden im Wettbewerb verbliebenen mitteldeutschen Vertreter hatten sich zum Auftakt jeweils knapp durchgesetzt. Der FCM gewann bei Drittliga-Absteiger Jahn Regensburg dank der Tore von Jean Hugonet und Luca Schuler mit 2:1, RB wiederum siegte am vergangenen Mittwoch erst mit 3:2 – Emil Forsberg und Benjamin Sesko per Doppelpack trafen – bei Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden.

Sowohl Drittligist Hallescher FC (0:2 gegen Fürth) als auch die beiden Regionalligisten Carl Zeiss Jena (0:5 gegen Hertha BSC) und 1. FC Lok Leipzig (0:7 gegen Eintracht Frankfurt) waren ausgeschieden.

Alle Partien der 2. Runde im Überblick

Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld - Hamburger SV

FC Homburg - Greuther Fürth

SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf

SV Sandhausen - Bayer Leverkusen

1. FC Saarbrücken - FC Bayern München

FC St. Pauli - FC Schalke 04

1. FC Nürnberg - F.C. Hansa Rostock

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

SC Freiburg - SC Paderborn

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin

Hertha BSC - FSV Mainz 05

Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln

