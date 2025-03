Rollstuhlbasketball | Champions Cup Thuringia Bulls qualifizieren sich für Final Four im Champions Cup Stand: 09.03.2025 14:48 Uhr

Die Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls haben ihren Heimvorteil genutzt und sich das Ticket für das Final Four im Champions Cup gesichert. Die Thüringer gewannen das Quali-Turnier in Elxleben.

Die Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls haben das Final Four im Champions Cup Anfang Mai in Istanbul erreicht. Vor heimischer Kulisse in Elxleben gewannen die Thüringer all ihre drei Viertelfinalpartien.

Sieg zum Abschluss

Zum Abschluss gab es am Sonntag (9. März) einen 88:66-Erfolg über Fenerbahce Istanbul. Der türkische Meister war bereits ausgeschieden. Die Gastgeber hatten sich derweil schon durch die ersten beiden Siege für das Finalturnier qualifiziert.

Bulls setzen Serie gegen Madrid fort

Am Samstag schlug das Team von Andre Bienek CD Ilunion Madrid knapp mit 93:92. Vor 200 Zuschauern sorgte Nationalspieler Aliaksandr Halouski für gleich 28 Punkte. Die Bulls sind seit 2018 gegen die Madrilenen ungeschlagen.

Zum Auftakt hatten die Thüringer die beste italienische Mannschaft, Briantea 84 Cantu, deutlich mit 89:45 in die Schranken gewiesen. Für 26 Punkte war Joakim Linden zuständig.

SpiO