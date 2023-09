Handball | DHB-Pokal Thüringer HC und Halle-Neustadt gehen im Achtelfinale auf Reisen Stand: 07.09.2023 09:13 Uhr

Keine Traumlose, aber es hätte schlimmer kommen können: Die Handballerinnen vom Thüringer HC und SV Union Halle-Neustadt stehen im DHB-Pokal-Achtelfinale vor lösbaren Aufgaben.

Der deutsche Vize-Meister Thüringer HC trifft in der Runde der besten 16 auf die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten. Der Zweitligist genießt Heimrecht. Auf Reisen geht auch der SV Union Halle-Neustadt. Der Weg führt zum Bundesliga-Aufsteiger nach Solingen. Die Partien werden in der Woche vom 25. September bis 1. Oktober ausgetragen.

Wird der THC seiner Favoritenrolle gerecht?

Der THC gastiert als großer Favorit im Heimatrevier der Luchse in der Nordheide. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Überraschung. Der Zweitligist beendete die letzte Saison auf Platz sechs - hatte aber personellen Aderlass im Trainerteam. Der Klub musste sich von Trainerin Heike Axmann trennen, weil es wirtschaftlich nicht möglich war, "sich zwei Trainer mit so viel Handballfachwissen zu leisten", gab der Verein in der Sommerpause bekannt. Damit schwingt Dubravko Prelcec nun allein das Zepter und freute sich in der ersten Runde über einen souveränen 29:24-Sieg gegen Werder Bremen.

Aufsteiger Solingen wird knifflig

Bundestrainer Markus Gaugisch, der am Mittwochabend (06.09.2023) die Losfee spielte, bescherte dem SV Halle-Neustadt eine schwierigere Aufgabe. Der zweite noch im Wettbewerb vertretene mitteldeutsche Verein muss zum Neu-Bundesligisten HSV Solingen-Gräfrath 76. Solingen hatte in der ersten Runde den BSV Sachsen Zwickau rausgekegelt ( 24:26).

Neben den Westsachsen war auch Außenseiter HC Rödertal trotz eines couragierten Auftritts in der ersten Runde gegen den Bundesligisten Neckarsulm in der eigenen Halle mit 27:29 (15:16) ausgeschieden.

Die weiteren Termine im DHB-Pokal der Frauen

Viertelfinale: 1. November 2023

Final4: 9. & 10. März 2024

