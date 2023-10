Handball | Bundesliga ThSV Eisenach zahlt Lehrgeld bei den Füchsen Berlin Stand: 01.10.2023 18:18 Uhr

Die Wartburgstädter haben bei ungeschlagenen Hauptstädtern keine Chance gehabt. Der ThSV Eisenach bleibt nach der Niederlage bei den Füchsen Berlin in der Fremde weiter ohne Punkt.

Mit 29:37 (13:20) hat das Team von Misha Kaufmann gegen Jaron Siewert und seine Füchse verloren. Berlin bleibt verlustpunktfrei, Eisenach hatte kaum eine Chance gegen das Topteam aus der Hauptstadt.

Gidsel und Co eine Nummer zu groß für den ThSV

Eisenach fand in der ersten Hälfte nicht ins Spiel. Vor 9.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle brachte Simone Mengon die Wartburgstädter in Führung (1:0/1. Minute), doch danach legten die Füchse einen 5:0-Lauf auf die Platte und zog davon. Getragen vom überragenden Mathias Gidsel (X Tore) ließen die Hauptstädter Ball und Gegner laufen. Misha Kaufmann nahm nach zwölf Minuten eine Auszeit, forderte mehr Ruhe von seinem Team und kritisierte kleine Fehler in der Defensive. Seine Mannschaft hörte aufmerksam zu, konnte aber nicht alles umsetzen. Die Füchse machten kaum Fehler, hatten im Abschluss das Quäntchen mehr Glück. So war im ersten Durchgang nichts zu holen für Eisenach.

Und auch nach dem Wechsel sahen die Wartburgstädter kaum einen Stich. Bei den Füchsen lief es wir am Schnürchen. Die Berliner spielten befreit aus, ließen die Thüringer nicht herankommen. Neben Gidsel trafen auch Lasse Andersson (acht Tore) und Hans Lindberg (sieben) wie sie wollten. Lichtblick beim ThSV war Ivan Snajder mit sieben Treffern. Die Hauptstädter marschieren weiter durch die Liga, Eisenach bleibt auch im vierten Auswärtsspiel nach dem Wiederaufstieg ohne Punkt.