Handball | Bundesliga ThSV Eisenach holt gestandenen Profi Mait Patrail Stand: 01.12.2023 10:02 Uhr

Der Bundesligaaufsteiger ThSV Eisenach hat seinen linken Rückraum mit einem Hünen verstärkt. Mit Mait Patrail kommt ein erfahrener Profi in die Wartburgstadt.

Der 35-Jährige, über zwei Meter große Este soll dem ThSV auf beiden Seiten des Balles helfen. Geschäftsführer Rene Witte lies in einer Pressemitteilung verlautbaren: "Wir haben ihn mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison ausgestattet. Wir wollen von seiner Erfahrung profitieren, im Angriff und in der Abwehr

Patrail bringt Erfahrung aus Hamm, Lemgo und Mannheim mit

In der vergangenen Saison stand Patrail beim ASV Hamm-Westfalen unter Vertrag. Bereits davor spielte der Nationalspieler in der Handball Bundesliga beim TSV Hannover-Burgdorf, für die Rhein-Neckar Löwen und beim TBV Lemgo. Gegen letztere kam er am Donnerstag (30. November) bereits zu einem Kurzeinsatz. Eisenach will von seiner Erfahrung im Abstiegskampf profitieren. "Wir tun alles, um unser großes Ziel, den Klassenerhalt in der stärksten Liga der Welt, zu schaffen", unterstrich Witte. Die Thüringer kassierten gegen den TBV die siebte Liganiederlage in Folge und rangieren auf Abstiegsplatz 17.

red/pm