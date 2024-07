Fußball | Regionalliga Talente für die Offensive – Min-Gi Kang und Luc Elsner unterschreiben beim 1. FC Lok Leipzig Stand: 19.07.2024 10:50 Uhr

Kurz vor dem Start in die neue Saison hat der 1. FC Lok Leipzig zwei Offensiv-Talente verpflichtet. Min-Gi Kang und Luc Elsner überzeugten im Probetraining.

Mit zwei Talenten in die neue Saison: Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig hat doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom FC Erzgebirge Aue kommt Luc Elsner nach Probstheida. Min-Gi Kang spielte in der letzten Saison für Hessen Kassel. Beide sollen beim 1. FC Lok für Tore und Flexibilität in der Offensive sorgen.

Sturmtalent wechselt von Erzgebirge Aue

Der 20-jährige Elsner trainierte schon einige Wochen beim 1. FC Lok nicht und überzeugte die Verantwortlichen. "Er wird uns in der Offensive noch mehr Möglichkeiten geben. Als junger Spieler aus der Region wird er sich bei uns in den nächsten Jahren weiterentwickeln", sagte Sportdirektor Toni Wachsmuth. Elsner, der aus Grimma stammt und im Nachwuchs des FC Erzgebirge Au groß wurde, schaffte den Sprung zu den Profis und bestritt in der letzten Saison drei Drittligaspiele für die Veilchen.

Jetzt soll er bei Lok mehr Spielzeit generieren. "Die Liga ist für mich sehr stark mit vielen geilen Spielen und natürlich auch eine gute Plattform, wo man sich gerade als junger Spieler zeigen kann", sagte der Angreifer.

Wachsmuth: "Min-Gi Kang passt gut zu uns"

Während sich Elsner auf die Nähe zur Heimat freut, ist die Familie von Min-Gi Kang weit weg. Mit 18 wagte der Südkoreaner das Deutschland-Abenteuer, um sich seinen Traum vom Profi-Fußball zu erfüllen. Nach Stationen bei Wehen Wiesbaden, Bayern Alzenau sowie Hoffenheim II und spielte der 22-Jährige zuletzt für Hessen Kassel. In 77 Spielen der Regionalliga Südwest erzielte er 10 Tore. Jetzt freut er sich auf die Herausforderung bei einem großen Traditionsverein: "Ich bin sehr stolz, das Trikot von Lokomotive Leipzig zu tragen", erklärte der 22-Jährige. Er werde hart arbeiten, damit Lok am Ende siege. Min-Gi überzeugte im Trainingslager. "Er passt sehr gut in die Art Fußball, die wir spielen wollen", sagte Wachsmuth.

SpiO/pm