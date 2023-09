Basketball | Bundesliga Syntainics MBC steigt bei Topfavorit München in die Saison ein Stand: 28.09.2023 16:10 Uhr

Die Basketballer des Syntainics MBC stehen bereit, am Freitagabend starten sie in die Saison. Und es wird gleich eine Herkulesaufgabe, es geht zu keinem Geringeren als Topfavorit Bayern München.

Es ist angerichtet. Am Freitagabend (29. September) steigt der Syntainics MBC in die neue Bundesliga-Saison ein. Und der Auftakt hat es gleich in sich. Die Mannschaft von Predrag Krunic, der bei den Weißenfelsern in seine zweite Amtszeit geht, muss bei einem der Topfavoriten der Liga antreten – dem FC Bayern München. Und die Jagd auf Punkte geht gleich weiter, bereits am Sonntag (1. Oktober) sind die Wölfe zuhause gegen die Basketball Löwen Braunschweig gefordert.

Trainer Krunic: "Wollen zeigen, was wir können"

Ihre Feuertaufe haben die Wölfe schon bestanden. Letzten Sonntag (24. September) gewannen sie in der ersten Runde im BBL-Pokal bei Zweitligist Fraport Skyliners in Frankfurt mit 81:73 und sind somit eine Runde weiter. Noch lief nicht alles rund, wie Headcoach Predrag Krunic im Interview mit Sport im Osten bemerkte: "Es war von unserer Seite her gegen Frankfurt ein solides Spiel, die Defensive stand gut, wir hatten aber auch schwache Momente."

Es gibt einiges zu bereden: Trainer Predrag Krunic im Kreis seiner Spieler.

Daran hat der 55-Jährige in der Woche mit der Mannschaft gearbeitet und sie auf die Münchner eingestimmt. "Wir haben uns gut vorbereitet, unter anderem mit Videomaterial. Bayern München ist eine sehr starke Mannschaft und Favorit Nummer eins auf den Titel. Wir konzentrieren uns auf uns, wollen zeigen, was wir können", sagte der gebürtige Jugoslawe und ergänzte: "Wir suchen unsere Chance."

Center Breunig: "Ligaspiele sind das Wichtigste"

Dem kann sich Center Martin Breunig nur anschließen: "Wenn wir dort Vollgas geben, haben wir eine Chance. Gegen München darf man kein einziges Viertel auslassen, man muss 40 Minuten lang voll konzentriert sein." Auch der gebürtige Leverkusener ist froh, dass es endlich zur Sache geht. "Ligaspiele sind das Wichtigste, die Vorfreude ist groß."

Sein Rezept für die Saison: "Wir bereiten uns auf den Gegner vor, schauen auf uns selber und arbeiten daran, was wir verbessern können." So eine verkorkste Saison, wie die letzte, soll es nicht noch einmal geben. Da konnten die Weißenfelser dem Abstieg auf den letzten Drücker geradeso entkommen.

Für Center Martin Breunig kann es endlich losgehen.

LED-Boden liegt bereit

Bei ihrem Auftritt in München kommt es für die MBC-Basketballer zu einer Premiere. Erstmals wird in der BBL auf einem Videosportboden aus Glas gespielt. Linien und Begrenzungen werden per LED dargestellt.

Obwohl der Hype um den neuen Boden groß ist, lassen sich die Weißenfelser davon nur wenig beeindrucken. "Es wird eine neue Erfahrung für uns werden", sagte Coach Krunic trocken. Und auch Breunig gab sich bezüglich des Bodens gelassen: "Ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe nur gehört, dass er knieschonender ist. Ich denke nicht, dass man sich so sehr darauf fokussieren sollte."

Wölfe wohl in Bestbesetzung

Nach dem jetzigen Stand werden die Wölfe in Bestbesetzung an die Isar reisen, das Comeback von Charles Callison, der an einer Sprunggelenksverletzung laboriert, entscheidet sich kurzfristig.

jmd