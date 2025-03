Basketball | BBL Syntainics MBC erleidet Rückschlag im Kampf um die Playoffs Stand: 15.03.2025 21:16 Uhr

Die wettbewerbsübergeifende Siegesserie des Synatinics MBC ist nach vier Siegen in Serie am Sonnabend gegen die Rostock Seawolves gerissen. Die 76:84-Niederlage (17:21,27:16,12:14,28:25) gegen den Tabellennachbarn von der Ostsee wirft die Weißenfelser im Kampf um den direkten Einzug in die Playoffs zurück.

Im Rennen um den direkten Einzug in die Playoffs bedeutet die Niederlage einen herben Rückschlag. Die Hanseaten, die die letzten drei Partien verloren hatten, zogen in der Tabelle an den Mitteldeutschen vorbei, die wiederum auf Platz zehn abrutschten. Für die Mitteldeutschen erzielten Michael Devoe (22), Charles Callison (14), Ty Brewer (13) und Spencer Reaves (10) die meisten Punkte.

Charles Callison (14 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists) liefert sich einen Zweikampf mit Elias Baggette (Rostock Seawolves).

Guter Start reicht nicht

Die Weißenfelser erwischten einen guten Start und lagen nach zehn Minuten mit 21:14 vorn. Mit einem 10:1-Lauf von 23:26 (14. Minute) auf 33:27 (16.) leiteten die Gastgeber die Wende in dieser Partie ein und bauten den Vorsprung bis zur Pause auf sieben Punkte aus. Der Pokalsieger konnte anschließend nicht mehr die Führung übernehmen und kam nur beim 49:48 (26.) noch einmal heran. Zu einer Wende reichte es nicht, da die Rostocker unter den Körben die Lufthoheit besaßen (36:28 Rebounds) und auch bei der Trefferquote aus dem Feld (51:44 Prozent) überlegen waren.

Enger Kampf um die Playoff-Plätze

Die Telekom Baskets Bonn setzten sich mit 87:77 (50:36) gegen die Bamberg Baskets durch, zogen am Tabellennachbarn vorbei und liegen ebenfalls nur noch einen Sieg hinter Rostock und Weißenfels.

