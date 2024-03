Volleyball | Bundesliga Playoffs Suhl ohne Chance in Potsdam Stand: 24.03.2024 18:50 Uhr

Der VfB Suhl hat das erste Spiel der Playoffs in Potsdam deutlich verloren. Die von Verletzungen geplagten Thüringerinnen versuchten im dritten Satz nochmal alles, hatten gegen dominante Potsdamerinnen aber keine Chance.

Die Volleyballerinnen vom VfB 91 Suhl haben das erste Viertelfinal-Spiel beim SC Potsdam deutlich mit 0:3 (15:25, 14:25, 25:27) verloren. Vor 1.411 Zuschauern gerieten die von Verletzungen geplagten Suhlerinnen gleich im ersten Satz mit 6:18 in Rückstand und konnten der stark auftrumpfenden Diagonalangreiferin Danielle Harbin und ihren Mitspielerinnen nur wenig entgegensetzen, sodass der erste Satz mit 15:25 endete.

Die nur zu Neunt angereisten Gäste steigerten sich in der Folge zwar, konnte aber auch im zweiten Satz nicht viel entgegensetzen, sodass es durch ein 14:25 schnell 0:2 stand und in den ersten Matchball-Satz für Potsdam ging.

Die Mannschaft von Laszlo Hollosy zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt, stemmte sich gegen die Niederlage und ging mit 8:3 und 16:11 in Führung. Durch einen Negativlauf des VfB drehten die Potsdamerinnen jedoch das Spiel und brachten Suhl erneut mit 18:19 in Rückstand, die es zumindest in die Satzverlängerung schafften. Dort verwandelte Potsdam durch Rodica Buterez jedoch den dritten Matchball und sorgte für die 0:3-Pleite der Thüringerinnen. Am Mittwoch erwartet Suhl die Potsdamerinnen zuhause zu Spiel Zwei. Eine Niederlage dort, würde bereits das Playoff-Aus bedeuten.

---

dpa