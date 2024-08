Fußball | 3. Liga Stürmer Zimmerschied verlässt Dynamo Dresden und steigt auf Stand: 21.08.2024 12:19 Uhr

Es hatte sich angedeutet und ist jetzt Gewissheit: Dynamo Dresden verliert seinen Top-Stürmer Tom Zimmerschied an Zweitligist Elversberg. Die Hintergründe.

Mit Dynamo Dresden hat es nicht geklappt, doch nun erfüllt sich Tom Zimmerschied seinen Traum von der 2. Fußball-Bundesliga. Der 25-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum SV Elversberg. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Laut "Bild" soll Dynamo rund 400.000 Euro Ablöse kassieren.

Cleverer Schachzug?

Schmerzensgeld für einen schmerzhaften Verlust. Zimmerschied war im Sommer 2023 vom Halleschen FC zur SGD gewechselt und verbuchte in 37 Pflichtspielen fünf Tore und zwölf Vorlagen. In dieser Saison war er einer Rückenverletzung noch nicht zum Einsatz gekommen. Nächstes Jahr hätte er Dynamo ablösefrei verlassen können.

Der Transfer macht aber für den Spieler sportlich und uns als Verein wirtschaftlich Sinn, sodass wir Tom keine Steine in den Weg legen wollten Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD |

All das dürfte in den Überlegungen der SGD-Verantwortlichen eine Rolle gespielt haben. "Tom ist mit dem Wunsch an uns herangetreten noch in dieser Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen zu können und in die 2. Bundesliga zu wechseln. Wir wissen um seine Qualitäten auf dem Platz und hätten ihn deshalb weiterhin gern als Bestandteil in unserem Team gesehen. Der Transfer macht aber für den Spieler sportlich und uns als Verein wirtschaftlich Sinn, sodass wir Tom keine Steine in den Weg legen wollten“, sagte Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD.

Zimmerschied: "Spannende Aufgabe und Herausforderung"

Zimmerschied wurde in Koblenz geboren und spielte bis zur U19 bei der SpVgg. Unterhaching. 2017 wechselte er in die Regionalliga zum VfB Garching. Nach drei Jahren zog es den schnellen Flügelstürmer kurz nach Österreich, nach seiner Rückkehr nach Deutschland landete er beim Halleschen FC und gehörte sofort zu den Topscorern.

Das Derby in Aue und damit Duelle gegen Erik Majetschak hätte Tom Zimmerschied ohnehin verpasst. Er laboriert an einer Rückenverletzung.

Nachdem er auch in Dresden direkt einen Stammplatz ergatterte, will er sein Können nun n der 2. Liga unter Beweis stellen und unterschrieb in Elversberg einen Dreijahresvertrag. "Ich hatte zuletzt einen sehr guten Austausch mit den Vereinsverantwortlichen und freue mich jetzt auf die Möglichkeit, mit dem Team und für die SVE in der 2. Bundesliga zu spielen. Es wird eine spannende Aufgabe und Herausforderung, aber ich bin überzeugt davon, dass wir hier gemeinsam eine positive Zeit erleben werden", erklärte Zimmerschied.

________

sst/pm

sst/pm