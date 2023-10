Fußball | Thüringenpokal Stolpergefahr für Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt? Stand: 12.10.2023 12:08 Uhr

Der FC An der Fahner Höhe hat den Titelverteidiger bereits geärgert. Klappt es im fünften Versuch mit der Sensation? Der FC Eichsfeld setzt gegen Rot-Weiß Erfurt auf drei Spieler mit reichlich Erfahrung in höheren Ligen.

Im Thüringenpokal werden am Wochenende bereits die Achtelfinal-Partien ausgetragen. Der FC Carl Zeiss Jena und der FC Rot-Weiß Erfurt gastieren am Sonntag bei Thüringenligisten. Wir zeigen beide Spiele im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App. Der dritte Regionalligist, ZFC Meuselwitz, reist bereits am Samstag zum Landesklasse-Vertreter BSG Chemie Kahla, ist dort klarer Favorit.

Fahner Höhe: Mit dem Geist von 2021 gegen Jena

Der FC An der Fahner Höhe hat turbulente Monate hinter sich. Nachdem man sich in den Abstiegsrelegationsspielen um den Verbleib in der Oberliga durchgesetzt hatte, musste man doch absteigen, weil in Sachsen auch der Tabellenvierte der Sachsenliga aufsteigen durfte. Eine Klage scheiterte, man konzentrierte sich nachfolgend darauf, in der Thüringenliga neu anzugreifen. Mittlerweile ist man dort gut angekommen, hat nach acht Spielen 17 Punkte auf dem Konto. Was hilft: Der Kader ist nahezu zusammengeblieben. Am Sonntag kommt es nun zum Pokalknüller gegen den FC Carl Zeiss Jena. Da war doch was? Vor zwei Jahren standen sich beide Teams im Endspiel gegenüber, Jena brauchte beim 4:1 die Verlängerung. Der Sportliche Leiter des FC An der Fahner Höhe, Rolf Cramer, erinnert sich noch gut: "Wir waren damals auf unserem Höhepunkt, haben das Spiel lange offengehalten, haben 150 Prozent gegeben."

Mit allem hatten sich die Fußballer des FC An der Fahner Höhe gewehrt im Pokalendspiel 2021 gegen den FC Carl Zeiss Jena.

Söhne von Henri Fuchs und Daniel Bärwolf in Aktion

Dass es jetzt mit Jena geklappt hat, freut Cramer. "Jena ist mein absoluter Wunschgegner. Wir freuen uns auf das Spiel, werden alles versuchen. Wenn wir es schaffen, uns so wie 2021 reinzuknien, können wir für eine Überraschung sorgen. Wenn es normal läuft, wollen wir aber zumindest so wenig wie möglich Gegentore schlucken." Da die Partie von der Landespolizei auf einen Sonntag angesetzt wurde, werden auf Gastgeberseite wohl nicht so viele Zuschauer ins Stadion strömen. Aus Jena haben sich um die 500 angekündigt. "Wenn wir insgesamt auf 1.000 kommen, wäre es schön." Zwei Söhne von in Thüringen bekannten Fußball-Vätern gibt es übrigens zu sehen. Emilio Heß, einer der besten Knipser von Fahner Höhe, ist Sohn von Henri Fuchs, der einst in Rostock, Köln und Dresden Bundesliga, später dann drei Jahre bei Rot-Weiß Erfurt kickte. Jan-Lucas Bärwolf hat ebenfalls einen bekannten Vater. Daniel Bärwolf hatte in Erfurt, Leipzig und auch Jena gekickt.

Nils Pichinot hinterließ Spuren in Nordhausen, Jena und Halle.

Eichsfeld setzt auf drei Routinier gegen RWE

Große Vorfreude herrscht auch beim FC Eichsfeld. "Jeder wünscht sich doch Erfurt oder Jena. Es ist toll, dass wir gleich im ersten Jahr unseres Bestehens so einen Höhepunkt haben", erklärte Stürmer Norman Wohlfeld. Drei Vereine waren 2022 zum FC Eichsfeld aufgegangen. Das Spielrecht der Ersten wurde vom DJK Struth übernommen. Aktuell spielt man in der Thüringenliga. Und die Mannschaft aus vielen jungen Spielern des eigenen Nachwuchses baut auf ein erfahrenes Trio. Neben Wohlfeld spielen auch Nils Pichinot und Christoph Göbel für Eichsfeld. Das Trio hat Vergangenheit in Zwickau, Jena, Erfurt oder Nordhausen. "Wir drei sind erfahrene Spieler, die auch die jungen Akteure ein bisschen führen sollen."

Und, wenn möglich, auch den FC Rot-Weiß Erfurt ein Bein stellen sollen. "Man muss aber realistisch sein. Ziel ist, die Partie lange offen zu halten, dass es nicht zu früh entschieden ist. Letztlich entscheidet aber Rot-Weiß Erfurt selbst, wo es hingeht", so Wohlfeld. Nicht ganz so glücklich sei man mit der Ansetzung am Sonntag. Da bei den kleinen Vereinen im Umfeld gespielt wird, würden mehrere hundert Zuschauer verloren gehen. "Wir hoffen dennoch auf bis zu 1.500 Zuschauer. Die Kapazitäten auf dem Sportplatz in Struth würden aber auch für bis zu 2.500 reichen."

