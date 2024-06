Basketball | DBBL Stach-Schwestern bleiben Gisa Lions MBC treu Stand: 04.06.2024 11:55 Uhr

Emma und Lotta Stach werden auch in der kommenden Basketball-Saison das Trikot der Löwinnen tragen. Headcoach Timur Topal lobte die erfahrene Emma als Führungsspielerin und glaubt an Steigerungspotential bei Lotta.

Wichtige Personalie bei den Basketballerinnen des Gisa Lions MBC: Der Dritte der vergangenen Bundesliga-Saison konnte zwei wichtige Spielerinnen auch für die kommende Saison halten. Wie der Verein am Dienstag (4. Juni 2024) mitteilte, verlängerten Emma und Lotta Stach ihre auslaufenden Verträge um ein weiteres Jahr. Zur Freude von Headcoach Timur Topal: "Wir sind sehr glücklich darüber, dass uns Emma und Lotta in der kommenden Saison weiterhin als wichtige Stützen zur Verfügung stehen."

Timur Topal: "Emma hat uns besser gemacht"

Die 34-malige Nationalspielerin und EM-Teilnehmerin Emma Stach kam Mitte Januar 2024 von AS Niki Lefkadas aus Griechenland nach Halle. In acht Einsätzen in Hauptrunde und Playoffs gelangen ihr durchschnittlich 9,9 Punkte. "Emma hatte vorige Saison sofort nach ihrer Ankunft einen großen Anteil an unserem Erfolg. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Vielseitigkeit hat sie uns sowohl im Training als auch in den Spielen besser gemacht. Sie sticht durch ihren Einsatz auf beiden Seiten des Feldes heraus und verkörpert damit die Werte, für die wir stehen", so Topal.

Heacoach Timur Topal (re.) und Emma Stach

Lotta Stach geht in die vierte Saison

Lotta Stach geht mit Halle in ihre bereits vierte Saison. In der vergangenen Saison kam die Distanzwurfspezialistin in 31 Einsätzen in Hauptrunde und Playoffs der Toyota BBL sowie im DBBL-Pokal auf durchschnittlich 2,2 Punkte. Der Trainer sah in der letzten Saison eine spielerische Verbesserung bei ihr. "Im nächsten Schritt ihrer Entwicklung wird sie in der kommenden Saison all das, was sie im Training schon regelmäßig gezeigt hat, auch in den Spielen abliefern."

SpiO/pm