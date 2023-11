Fußball | 3. Liga Spielt der Wettergott mit? Dynamo Dresden startet zweiten Versuch in Saarbrücken Stand: 17.11.2023 18:30 Uhr

Der erste Versuch fiel ins Wasser, am Sonntag nimmt die SG Dynamo Dresden den zweiten Anlauf beim 1. FC Saarbrücken. Die Zeichen stehen auf Bespielbarkeit des Platzes im Ludwigspark, die endgültige Entscheidung fällt am Sonntagmorgen.

Die Dynamo-Spieler Jakob Lewald und Paul Will am 29. Oktober in der (abgebrochenen) Partie beim 1. FC Saarbrücken.

Entspannen können die Spieler der SG Dynamo Dresden in der Länderspielpause nicht. Am Sonntag (19. November) startet der Drittliga-Spitzenreiter den nächsten Versuch, beim 1. FC Saarbrücken über die vollen 90 Minuten gehen zu können. Nach der Wasserschlacht am 29. Oktober, als das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes zur Halbzeit beim Stand von 0:0 abgebrochen wurde, soll nun die Partie des 13. Spieltages ab 13:30 Uhr im Ludwigspark über die Bühne gehen. Sport im Osten tickert live, zudem gibt es alles Wissenswerte im Audiostream (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).

Sonntag noch einmal Platzbegehung im Ludwigspark

Spielt der Wettergott diesmal mit? Komme, was da komme, Dynamo Dresden wird sich bereits am Sonnabend auf den Weg Richtung Saarbrücken machen. Das kündigte SGD-Trainer Markus Anfang am Freitag auf der Pressekonferenz an.

Wie bekannt wurde, hat die Stadt Saarbrücken ebenfalls am Freitag mit FCS-Vereinsvertretern und Vertretern des DFB eine Platzbegehung unternommen und den Rasen im Ludwigsparkstadion als bespielbar eingestuft. Eine finale Entscheidung soll dann am Sonntagmorgen fallen.

SGD-Trainer Anfang: "Es wird eine schwierige Aufgabe für uns"

Egal, was wird, Coach Markus Anfang hat diese Woche genauso trainieren lassen, wie vor dem ersten geplanten Spiel in Saarbrücken. Mit dem Zusatz: "Wir haben einen Tag mehr in der Trainingswoche gehabt als üblich." Nach dem Spielabbruch gegen Dynamo hatten die Saarländer bekanntlich den FC Bayern München im DFB-Pokal zu Gast und machten dem Rekordmeistere mit 2:1 den Garaus.

Dynamo-Trainer Markus Anfang peilt mit Schwarz-Gelb den zwölften Saisonsieg an.

Was der SGD-Trainer natürlich genau beobachtete: "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die gezeigt hat, was sie für ein Potenzial hat. Bayern München kann man vielleicht einmal in zehn Spielen schlagen. Die Qualität muss man aber auch erst einmal haben, sie einmal zu schlagen." Bedeutet für die Dresdner: "Saarbrücken wird hart und konzentriert verteidigen und versuchen, Nadelstiche zu setzen. Es wird eine schwierige Aufgabe für uns."

"Alle anderen Spieler stehen uns prinzipiell zur Verfügung"

Personell gesehen werden Markus Anfang weiterhin Paul Lehmann, Kyrylo Melichenko, der jetzt in Köln am Knie operiert wurde, Jonas Oehmichen (hat teilweise am Mannschaftstraining teilgenommen) und Torwart Erik Hermann fehlen. Zudem hat Lucas Cueto diese Woche mittrainiert, "ist aber körperlich noch hintendran". "Alle anderen Spieler stehen uns prinzipiell zur Verfügung", bekräftigte Anfang.

Stimmung beim 1. FC Saarbrücken angespannt

Bei Dynamos Gegner 1. FC Saarbrücken ist die Stimmung nach dem Überraschungserfolg gegen die Bayern angespannt. Der Coup konnte nicht überdecken, dass es in der Liga so gar nicht läuft. Seit fünf Punktspielen ist die Mannschaft von Rüdiger Ziehl ohne Sieg, mit 15 Punkten rangieren die Blau-Schwarzen auf Rang 15 (noch zwei Nachholer: gegen Dynamo Dresden und den MSV Duisburg). Bei der 2:3-Niederlage gegen 1860 München wurden erste "Ziehl-Raus"-Rufe vernommen.

Das Team von FCS-Trainer Rüdiger Ziehl läuft seit fünf Punktspielen einem Sieg hinterher.

FCS-Trainer Ziehl: Dresdner haben "eine hohe individuelle Qualität"

Der FCS-Trainer hat von Spitzenreiter Dynamo Dresden eine hohe Meinung: "Sie spielen immer im selben System, haben gut funktionierende Abläufe und eine hohe individuelle Qualität“. Deshalb müsse sein Team "am Sonntag von Beginn an präsent sein und über 90 Minuten eine gute Leistung abrufen. Der Platz wird sicherlich nicht in einem optimalen Zustand sein, aber wir gehen davon aus, dass gespielt werden kann".

Gaus-Vorlagengeber Civeja bei Albaniens U21

Verzichten muss Ziehl auf Tim Civeja, der die Vorlage für Marcel Gaus gab, der zum 2:1 gegen die Münchner einnetzte. Civeja erhielt eine Einladung für die U21-Nationalmannschaft Albaniens. Für den Mittelfeldmann könnte Luca Kerber in die Bresche springen, der zuletzt auf der Bank saß.

