Gewichtheben | EM Silber und Bronze für Sachsens Gewichtheber Stand: 18.04.2025 16:18 Uhr

Bei den Europameisterschaften der Gewichtheber in Chişinău gab es an Tag sechs die nächsten mitteldeutschen Medaillen. Während Raphael Friedrich seiner Mitfavoritenrolle gerecht wurde, gelang einem Team-Kollegen eine sächsische Medaillen-Sensation.

Die Gewichtheber Raphael Friedrich und Lucas Müller haben bei der Europameisterschaft der Männer in Chişinău in der Klasse bis 89 Kilogramm im Reißen am Freitag (18. April) zwei weitere mitteldeutsche Medaillen gewonnen. Der Chemnitzer Bundesliga-Athlet Friedrich musste sich dabei nach einem erfolgreichen Drittversuch mit 171 Kilogramm nur knapp Marin Robu (173 kg) geschlagen geben, der in der moldawischen Hauptstadt mit Heimvorteil antrat.

Bereits zuvor hatte der Meißener Lucas Müller für ein Gewichthebe-Sensation gesorgt: bei seiner ersten Europameisterschaft der Aktiven brachte der 21-Jährige drei saubere Versuche in die Wertung und sicherte sich mit 159 Kilogramm gleich die Bronzemedaille im Reißen.

Lucas Müller gewann bei seiner ersten EM-Teilnahme bei den Aktiven die Bronzemedaille im Reißen. (Archiv)

Aktuell laufen in Chişinău die Kämpfe um die Medaillen im Stoßen und im olympischen Zweikampf aus beiden Disziplinen weiter.

Gutu mit Gold im Reißen

Schon am Mittwoch hatte mit Roberto Gutu ein mitteldeutscher Athlet überzeugt und sich in der Klasse bis 73 Kilogramm zum Europameister im Reißen gekürt. Dazu holte er im olympischen Zweikampf noch Bronze.

jwd