Handball | Bundesliga Siegesserie gerissen: SCM mit Remis bei Heimmacht Melsungen

Die Wahnsinnsserie des SC Magdeburg ist gerissen. Nach 20 Siegen in Folge musste sich der Bundesliga-Tabellenführer beim heimstarken MT Melsungen mit einem Unentschieden zufrieden geben. Der ist aber aller Ehren wert.

Die Sieges-Serie beim SC Magdeburg ist gerissen. Nach 20 Pflichtspielsiegen in Serie musste der Champions-League-Sieger am Sonntag in der Handball-Bundesliga ein 29:29 (14:17) bei MT Melsungen hinnehmen. Omar Ingi Magnusson mit neun Toren war bester Torschütze der Elbestädter vor 4.491 Zuschauern in Kassel. Die Gastgeber hatten vor heimischer Kulisse alle ihre acht Heimspiele dieser Saison gewonnen.

Nur zwei Torwartparaden beim SCM vor der Pause

Gisli Kristjansson und Philipp Weber standen erstmals seit ihren Verletzungen wieder im Bundesligakader des SCM - kamen aber nicht zum Einsatz. Magdeburg agierte so ohne gelernten linken Rückraumspieler, nutzte Tempogegenstöße zum Ausgleich (4:4/9.). Beim 8:7 führte der SCM erstmals (13.), doch danach zog die MT auf fünf Treffer davon (9:14/23.) - Trainer Bennet Wiegert nahm seine zweite Auszeit und forderte mehr von seinem Team: "Gehen wir in die Emotionalität und hauen die Dinger rein." Immerhin verkürzte die Mannschaft bis zur Pause. Angesichts von nur zwei eigenen Torwartparaden hielt sich der 14:17-Halbzeitrückstand aus SCM-Sicht noch in Grenzen.

SCM-Torwart Sergey Hernandez steigerte sich nach dem Wechsel und war so ein Faktor bei der Aufholjagd.

Magdeburg verspielt Drei-Tore-Vorsprung und hat am Ende Glück

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Magdeburg treffsicherer, kam zum erneuten Ausgleich ( 19:19/37. ) - um die MT dann doch wieder auf drei Treffer davon ziehen zu sehen. Einen höheren Rückstand ließ der SCM diesmal jedoch nicht zu, beim 22:22 ( 43. ) war die Partie völlig offen. Magdeburg setzte sich auf drei Tore ab (26:23/51.), schaffte aber auch keine Vorentscheidung. Melsungen glich erneut aus (28:28/58.) und Dainis Kristopans setzte nach Zeitablauf einen direkten Freiwurf nur auf die Querlatte. Damit bleibt Magdeburg eine Serie: Man ist seit nun 22 Begegnungen ohne Niederlage.

