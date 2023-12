Sport | Bundesligen SCM, Niners und DSC: Mitteldeutsche Dream-Teams nicht zu stoppen Stand: 04.12.2023 16:21 Uhr

19, 16 und 12: Das sind derzeit echte Erfolgszahlen. Denn dahinter verbergen sich die Siegesserien von drei mitteldeutschen Bundesligisten. Die Handballer des SC Magdeburg trumpfen schon seit Ende September auf, die Basketballer der Niners Chemnitz ebenso. Und die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind seit Anfang Oktober ungeschlagen.

Der SC Magdeburg: 19 Siege in Serie

Unser "Serientäter" Nummer 1 ist der SC Magdeburg: Der Handball-Traditionsclub von der Elbe avanvierte mit 19 Siegen in Folge zum aktuellen Branchenführer. In der Bundesliga, die beste Liga der Welt, liegt das Team von Bennet Wiegert auf Rang eins. Bei der Klub-WM "Super Globe" schafften die Sachsen-Anhalter gerade den Hattrick. In der Champions League hat der Titelverteidiger durch die Siegesserie einen Start mit zwei Niederlagen vergessen gemacht und ist als Dritter punktgleich mit Platz zwei. Der führt zum direkten Weiterkommen.

Trainer Bennet Wiegert sagt zur Serie: "Wow, das ist schon stark, wir wollen gerne daran weiterarbeiten. Das, was wir machen, ist außergewöhnlich". Ausgerechnet Ost-Rivale SC DHfK Leipzig knöpfte dem SCM zuletzt einen Punkt ab, beim 27:27 in der Bundesliga am 24. September. Das heißt aber auch: Unbesiegt ist Magdeburg sogar seit 20 Partien. Seit einem 20:32 beim FC Barcelona am 21. September.

Die Niners Chemnitz: 16 Siege und der Bundesliga-Gipfelsturm

Ist der SCM nun schon seit längerer Zeit oben mit dabei, so gelten die Basketballer der Niners Chemnitz als Newcomer. Der Aufsteiger von 2020 stand 2022 und 2023 bereits im Playoff-Viertelfinale. Dazu kam ein sensationeller Pokalerfolg im November 2021 gegen Bayern München. In dieser Saison wurde dem Team von Rodrigo Pastore von Experten dann schon so einiges zugetraut. Dass es aber gleich hinauf bis zur Bundesliga-Spitze gehen würde, damit war nicht zu rechnen.

Die Sachsen verloren das erste Saisonspiel am 27. September bei Meister ratiopharm Ulm 85:90. Waren danach aber in 16 Partien nicht zu packen: Es folgten sechs Siege im FIBA-Europe-Cup, einer im BBL-Pokal und neun in der Bundesliga. Zuletzt gewannen die Niners klar mit 79:58 beim letztjährigen Halbfinalisten Baskets Oldenburg. Nun geht es in der Hauptrunde des Europacups am Mittwoch gegen Varese (Italien) und am Sonnabend (9.12.) im Pokal-Viertelfinale wieder gegen Ulm. Gelegenheit zur Revanche. Und zum Serienausbau. Kapitän Niners Richter sagt: "Wir können aus den Siegen viel Euphorie und Energie ziehen."

Der Niners-Power-Forward Ousman Krubally (Mi.) siegte mit Chemnitz am Sonntag auch in Oldenburg.

Der Dresdner SC: Vor schwerer Auswärtsaufgabe das Dutzend vollgemacht

Bei den Volleyballerinnen des Dresdner SC war vor der Saison etwas von Finanzproblemen zu lesen. Würde die Zeit als deutsches Spitzenteam zu Ende gehen? Von wegen. Auch in dieser Spielzeit gehört der DSC zur Crème de la Crème. Nur der Bundesliga-Auftakt ging für die Sächsinnen verloren, mit 0:3 bei Vizemeister SC Potsdam.

Dann startete das Team von Trainer Alexander Waibl durch. Aus den folgenden zwölf Pflichtspielen holte man nur Siege. Darunter war ein umkämpftes 3:1 bei Meister Allianz MTV Stuttgart. Und auch der Rekordmeister und Bundesliga-Tabellenführer SSC Palmberg Schwerin kassierte im CEV-Achtelfinalhinspiel ein 0:3 beim Ligazweiten DSC. Alex Waibl sagt: "Wir können uns auf gar nichts ausruhen." Dresden reicht im Rückspiel der Gewinn zweier Sätze. Dann wäre die Serie zwar futsch, aber das Weiterkommen zählt in dem Fall noch mehr.

Der Dresdner SC will trotz der vielen Siege weiter konzentriert agieren.

cke/dpa