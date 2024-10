Handball | Champions League SC Magdeburg: Verletzungssorgen trüben Stimmung nach Statement-Sieg Stand: 31.10.2024 08:39 Uhr

Dank eines deutlichen Sieges hat sich der SC Magdeburg in der Champions League ein wenig aus der Ergebniskrise befreit. Doch zwei weitere angeschlagene Spieler trüben die Laune beim Deutschen Meister.

So richtig Freude wollte bei Bennet Wiegert am späten Mittwochabend nach dem Champions-League-Spiel gegen RK Zagreb nicht aufkommen. Zwar hatte sein SC Magdeburg gerade dank einer starken Leistung mit 36:24 gewonnen und den wichtigen zweiten Sieg in der Gruppenphase geholt, aber der SCM-Coach wirkte auf der Pressekonferenz sehr nachdenklich. Sein Topduo Omar Ingi Magnusson und Gisli Kristjansson hatte sich verletzt.

Frühe Verletzungen von Magnusson und Kristjansson

Schon vor dem Spiel war die Ausfall-Liste bei den Sachsen-Anhaltern lang. Matthias Musche, Felix Claar, Daniel Pettersson, Tim Hornke: sie alle stehen Wiegert aktuell nicht zur Verfügung. Und wenn es schlecht läuft, kommen nun eben auch die beiden Isländer dazu.

Eine konkrete Einschätzung über die Schwere der Verletzungen seiner Rückraum-Asse konnte und wollte der Magdeburger Übungsleiter kurz nach Spielschluss nicht abgeben: "Ich möchte mich da jetzt einfach zurückhalten und abwarten, was die Diagnosen der Mediziner ergeben", erklärte Wiegert.

Magnusson wurde nach knapp elf Minuten beim Zurücklaufen vom einem ins Spiel zurückkehrenden Zagreber mit der Schulter am Kopf getroffen und blieb zunächst mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Nur knapp anderthalb Minuten später wurde Kristjansson beim Zug zum Tor in einen Verteidiger geschoben und bekam ebenfalls einen Schlag an den Kopf ab.

Wiegert lobt Reaktion des Teams

"Das hat nach 15 Minuten den kompletten Plan gesprengt", so Wiegert, der aber voll des Lobes über die Reaktion des restlichen Teams war: "Wir haben sehr, sehr viel Charakter gezeigt." Vor allem den 0:4-Lauf zu Beginn der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft gut weggesteckt und schließlich das Spiel souverän nach Hause gebracht. "Da bin ich stolz auf die Jungs, denn es hätte genügend Ausreden gegeben", befand Wiegert. "Aber wir wollen kein Team von Ausreden sein. Und das haben wir heute gemacht!"

Ob Magnusson und Kristjansson am Wochenende zurückkehren können, ist also offen. Bis spätestens Freitag aber will der SCM-Trainer Gewissheit haben und vertraut dabei voll auf die medizinische Abteilung. Entsprechend unklar ist aber zunächst die Vorbereitung auf das Spiel gegen Lemgo Lippe. "Wir werden einen Kader aufzustellen, der am Sonntag um wichtige Punkte in der Bundesliga kämpft. Aber wir haben nicht viele Wechselmöglichkeiten", sagte Wiegert, der schon einen ungefähren Plan im Kopf hat.

Pablo Lange jubelt über sein Tor.

Lange mit Debüt-Tor für den SCM

Eine Option könnte dann Nachwuchsspieler Pablo Lange sein. Der 19-Jährige durfte gegen Zagreb erstmals Champions-League-Luft schnuppern und trug sich mit einem verwandelten Siebenmeter auch gleich in die Torschützenliste ein. Es war sein erstes Tor für den SCM in der Champions League. "Das war nicht respektlos gegenüber Zagreb, sondern eine Belohnung für den Jungen", erklärte Wiegert, der zuvor noch bei seinem Co-Trainer Yves Grafenhorst nachfragte, ob Lange denn bei den SCM-Youngsters schon mal einen Siebenmeter geworfen habe.

Und Lange selbst? Der war natürlich nach dem Spiel noch voller Emotionen. "Sechseinhalbtausend Menschen, die darauf warten, dass ich den Siebenmeter werfe - das war ein bisschen surreal. Dabei geht es ja nur darum, einen Ball in das Tor zu werfen", erklärte Lange stolz. Er habe sich gefühlt, wie ein kleines Kind, dass "eine Modelleisenbahn bekommt". Gegen weitere Einsätze bei der "besten Mannschaft der Welt" hätte er selbstredend nichts einzuwenden: "Wenn man einmal so ein Gefühl gehabt hat, dann möchte man das natürlich öfter haben. Es ist wie so eine Droge." Vielleicht gibt es den nächsten Kick ja schon am Sonntag gegen Lemgo Lippe.

rac