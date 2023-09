Handball | Champions League SC Magdeburg tankt Selbstvertrauen vor dem "Highlight" gegen Kiel Stand: 28.09.2023 12:05 Uhr

Das Selbstvertrauen ist zurück. Mit einem Feuerwerk hat der SC Magdeburg in der Champions League gegen RK Celje die ersten zwei Punkte ergattert. Nun folgt mit Kiel das nächste "Highlight-Spiel". Trainer Bennet Wiegert weiß, "was funktionieren muss".

SCM-Trainer Bennet Wiegert hatte sein Team gegen Celje blendend eingestellt, nun folgt das "Highlight-Spiel" gegen Kiel.

Was für ein Auftritt vom Titelverteidiger. Nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase der Champions League hat der SC Magdeburg gegen den slowenischen Rekordmeister RK Celje den Befreiungsschlag gelandet und mit 39:23 gewonnen. Die Gastgeber nutzten die Energievorteile zum Schluss gnadenlos aus und siegten überdeutlich. Das Ergebnis ist deshalb bemerkenswert, weil es den höchsten Sieg in der Königsklassen-Geschichte der Elbestädter bedeutet. Mit den ersten zwei Punkten sprang die Mannschaft von Erfolgscoach Bennet Wiegert zunächst auf Rang fünf der Gruppe B.

Wiegert: "In dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten"

Dieser souveräne Erfolg kam genau zur rechten Zeit und brachte (wohl) das nötige Selbstvertrauen zurück, dass die Grün-Roten für das bevorstehende Spitzenspiel gegen den THW Kiel am Sonnabend (30. September, 19 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) brauchen. Das sah auch Trainer Wiegert so, der allerdings über die Höhe des Sieges staunte: "Ich hatte das Gefühl, dass wir immer wach waren und am Ergebnis geschraubt haben, um keine Fragen aufkommen zu lassen. Das ist uns gelingen, in dieser Deutlichkeit war das vielleicht nicht zu erwarten."

"Hard fact" und "weiche Ziele"

Vorausblickend besteht als Zielvorgabe der "Hard Fact", wie es Wiegert formulierte, nämlich Platz eins oder zwei in der Gruppe zu erreichen. Da der 41-Jährige nach eigener Aussage auch gern "weiche Ziele" ausgibt, würde "ein Weiterkommen in der K.o-Phase der Champions League" durchaus reichen. An diesem Ziel ist nicht zu rütteln, das wollen die Magdeburger unbedingt erreichen.

Wiegert: "Wir brauchen die direkten Match-ups gegen Kiel"

Das Punktspiel gegen den THW Kiel wirft seine Schatten voraus. Wie der SCM waren auch die "Zebras" in der Champions League gefordert. Das Team von Filip Jicha musste beim nordmazedonischen Titelträger HC Eurofarm Pelister antreten und fuhr einen 23:20-Sieg ein.

Matthias Musche war gegen Celje einer der überragenden Akteure auf der Platte.

"Beide Mannschaften kenne den Stress mittlerweile schon und sind ziemlich erfahren damit", sagte Bennet Wiegert und fuhr fort: "Das Spiel am Samstag startet auch wieder bei Null und da wird man sehen, wo die Wahrheit liegt. Wir freuen uns auf das Highlight-Spiel gegen Kiel." Dass es eine enge Sache wird, davon ist Wiegert überzeugt. "Es muss alles passen", weiß der SCM-Erfolgscoach und stellte sein Konzept vor: "Was funktionieren muss: Wir brauchen die direkten Match-ups gegen Kiel. Sollten wir diese zu 80 Prozent gewinnen, dann kommen wir für Punkte in Frage.“

jmd