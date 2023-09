Handball | Klub-WM SC Magdeburg mit lösbären Aufgaben in der Gruppenphase Stand: 28.09.2023 13:36 Uhr

Auf dem Weg zum dritten Titel in Serie geht der SC Magdeburg als klarer Favorit in seine Gruppenspiele bei der Klub-WM. Einen Gegner kennt man noch aus dem vergangenen Jahr.

Champions League, Bundesliga und später DHB-Pokal - der SC Magdeburg kann sich über Arbeit nicht beklagen. Jetzt sind die Eckdaten für den Handball-Super Globe bekanntgegeben worden. An der Klub-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr vom 7. bis 12. November in Dammam in Saudi-Arabien ausgetragen wird, nehmen erstmals 12 Mannschaften aller Kontinente teil.

Magdeburgs Vorrunden-Gegner: Khaleej und University of Queensland

Der SCM ist als Titelverteidiger gesetzt und trifft in der Gruppe C auf den gastgebenden Klub HK Khaleej sowie den australischen Verein University of Queensland. Das ergab die Auslosung am Donnerstag (28. September) im Hauptsitz der International Handball Federation (IHF) in Basel.

SCM kennt saudischen Klub aus dem vergangenen Jahr

Khaleej kennen die Magdeburger noch aus dem Jahr 2022 von der Klub-WM, als sie die saudische Mannschaft mit 35:29 bezwangen und ins Halbfinale einzogen. Dort gelang gegen den ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly ein 36:28, bevor das Wiegert Team in einem dramatischen Finale den FC Barcelona mit 41:39 (35:35, 21:17) nach Verlängerung in die Knie zwang. Im Jahr zuvor hatte sich der SCM im Endspiel durch ein 33:28 gegen Barcelona erstmals zum Klub-Weltmeister gekrönt.

Weitere Starter

Aus der Bundesliga startet noch European-League-Sieger Füchse Berlin, der ebenso eine Wild Card des Weltverbandes IHF erhielt wie der FC Barcelona, gegen den der SCM im Vorjahr das Finale gewann.

Aus Europa ist zudem Champions-League-Finalist KS Kielce aus Polen dabei. Die Berliner treffen in der Gruppe B auf Kuwait SC (Kuwait) und San Fernando HB (Argentinien).

