Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig legt Einspruch gegen Wertung des Eisenach-Spiels ein Stand: 11.12.2023 12:27 Uhr

Der SC DHfK Leipzig will die Niederlage gegen den ThSV Eisenach nicht akzeptieren. Der Verein hat am Montag Einspruch gegen die Wertung des Spiels eingelegt. Grund ist ein Problem mit der Spielzeituhr.

Das Ostduell der Handball-Bundesliga zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC DHfK Leipzig am vergangenen Freitag (08.12.2023) war nichts für schwache Nerven. Lange sah es nach einem Leipziger Sieg aus, doch am Ende konnten die Thüringer ihr Heimspiel durch viel Kampf und Leidenschaft knapp mit 25:24 gewinnen. Die Partie könnte nun ein ein sportrechtliches Nachspiel haben: Die Leipziger haben am Montag (11.12.2023) Protest gegen die Wertung eingelegt. Dadurch wackelt der sicher geglaubte ThSV-Erfolg nun wieder.

Günther: "Nettospielzeit nur 59:54 Minuten"

Stein des Anstoßes ist die letzte Auszeit der Leipziger in der vorletzten Minute des Spiels. Nach Aussage von SC DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther sei die Spieluhr für sechs Sekunden weitergelaufen. "Die Nettospielzeit in Eisenach hat nicht 60 Minuten betragen, sondern nur 59:54 Minuten", sagte Günther. Ein aussichtsreicher Angriff habe deshalb nicht mehr ausgespielt werden können.

Nachdem die Verantwortlichen des SC DHfK am Wochenende das Videomaterial gesichtet haben, sei man zu dem Entschluss gekommen, Einspruch gegen die Wertung des Spiels einzulegen, hieß es von Günther. Wie ein Sprecher der Handball-Bundesliga (HBL) auf Anfrage des MDR sagte, werde der Einspruch sorgfältig geprüft. Eine konkrete Frist, bis wann das Sportgericht des DHB eine Entscheidung getroffen haben muss, gibt es nicht. Laut dem HBL-Sprecher könne das wenige Tage oder aber zwei bis drei Wochen dauern. Sollte der SC DHfK Recht bekommen, könnte es ein Wiederholungsspiel geben.

Eisenach braucht jeden Punkt

Für den ThSV Eisenach geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Thüringer stehen in der Bundesliga-Tabelle auf dem vorletzten Platz. Sollte der Sieg am grünen Tisch aberkannt werden, stünde die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann wieder bei 7:23 Punkten und hätte damit drei Pluspunkte Rückstand auf das rettende Ufer – momentan ist es nur ein Punkt.

Und das Restprogramm in diesem Jahr hat es in sich. Der ThSV trifft am Freitag (15.12.2023) auf Meister THW Kiel, am Mittwoch darauf (20.12.2023) auf Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen und kurz vor Weihnachten (23.12.2023) kommt es dann zum Abstiegsduell mit dem HC Erlangen, der aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht.

mkr