Fußball | 3. Liga Sachsenderby zwischen Aue und Dresden um den Platz an der Tabellenspitze Stand: 22.08.2024 16:16 Uhr

Showdown im Erzgebirgsstadion. Früh in der Saison kommt es zum innersächsischen Duell zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden. Beide Teams sind perfekt gestartet, dem Sieger winkt in der Tabelle der Platz an der Sonne.

Flutlichtspiel, Derby und dazu noch Kampf um die Tabellenspitze. Viel besser könnten die Rahmenbedingungen für die Partie zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden am Freitagabend (23. August 2024, 19.00 Uhr, Audiostream und Liveticker in der SpiO-App) nicht ausfallen. Beide Teams sind perfekt in die Saison gekommen und stehen mit zwei Siegen aus zwei Spielen an der Spitze der Tabelle.

Personelle Optionen für Aue

Im Langzeit-Lazarett von Erzgebirge Aue gibt es wenig Neues zu vermelden. Umso erfreulicher, dass Linus Rosenlöcher nach der Entwarnung durch die medizinische Abteilung nun auch auf dem Feld Fortschritte macht und ihm am Freitagabend sogar ein Platz auf der Bank winkt. Dazu erhält FCE-Trainer Pavel Dotchev mit der Verpflichtung von Ali Loune vom 1. FC Nürnberg eine weitere Option im zentralen Mittelfeld.

Spitzenspiel unterm Flutlicht

Wenn der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten trifft, muss das Prädikat Spitzenspiel selbstverständlich vergeben werden - auch wenn die Saison noch in den Kinderschuhen steckt. Was das Selbstverständnis und die Ambitionen betrifft, sieht Dotchev beide Teams in ähnlichen Gefilden unterwegs. Die Bedeutung der Partie sollte man dennoch nicht zu groß werden zu lassen. "Gegen Dresden weiß jeder von uns, wie wichtig das Spiel ist – aber letztendlich gibt es auch in diesem Spiel nur drei Punkte zu vergeben und die wollen wir haben", so der Auer Übungsleiter.

"Wir wollen aufsteigen"

An Selbstbewusstsein mangelt es den Veilchen nach sechs Punkten aus zwei Partien nicht. Dotchev zeigt sich in Sachen Zielsetzung so offen, wie vermutlich noch nie in seiner Karriere: "Wir wollen aufsteigen, sind aber nicht der Favorit." Einige fühlen sich bereits an die Saison 2015/16 erinnert, als es für beide Teams am Ende nach oben in die 2. Bundesliga ging. Mit dabei war auch Marvin Stefaniak - damals allerdings im Trikot der Schwarz-Gelben. "Für den Raum Sachsen wäre es natürlich geil, wenn beide Mannschaften wieder aufsteigen."

Dynamo knipst nach Belieben

Ganz nach dem Geschmack von Cheftrainer Thomas Stamm klickt die Offensive der Dresdener bisher. Die Stürmer Stefan Kutschke, Christoph Daferner und Robin Meißner – inklusive Pokal haben alle drei jeweils zweimal genetzt – weisen eine Top-Quote auf. Diversität in der Torjägerliste sieht der Coach als klares Plus seiner Mannschaft. Doch auch der Gegner verfügt über Stärken.

Kleinigkeiten werden entscheiden

Den Blick auf die Tabelle bewertet Stamm indes gar nicht. Dafür ist es noch zu früh. Vielmehr ist es die Tatsache, dass es ein Derby ist, welches dem Spiel die Würze verleiht, glaubt Stamm: "Grundsätzlich ist es ein Derby. Das ist ein Riesen-Unterschied, das haben wir gegen Cottbus auch schon gespürt."

Kommt noch Verstärkung?

Verschmerzen müssen die Dresdner den Weggang von Tom Zimmerschied. Der Stürmer wechselte unter der Woche zur SV Elversberg in die 2. Bundesliga. "Es hat sich nicht verändert, dass wir uns auch weiterhin nach Spieler umsehen", so Stamm. Für das Spiel am morgigen Freitag wird definitiv noch kein Ersatz zur Verfügung stehen. Doch auch mit dem vorhandenen Personal stellt Dynamo einen der besten Kader der Liga und gilt auch weiterhin als einer der Aufstiegsfavoriten.

sbo