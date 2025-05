Crosslauf 18.000 Teilnehmer beim Rennsteiglauf - erste Sieger stehen fest Stand: 17.05.2025 12:13 Uhr

Die 52. Auflage des GuthsMuths-Rennsteiglauf ist in vollem Gang. Rund 18.000 Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet. Beim Halbmarathon stehen die ersten Sieger fest.

Von MDR THÜRINGEN

Die ersten Sieger bei der 52. Auflage des GutsMuths-Rennsteiglaufs stehen fest. Roman Freitag (LAC Erfurt) und Laura Hottenrott (PSV Grün-Weiß Kassel) liefen beim Halbmarathon als Erste ins Ziel.

Der 23-jährige Freitag benötigte für die 21,4 Kilometer von Oberhof nach Schmiedefeld 1:13:00 Stunden. Für ihn war es der vierte Sieg in Folge beim Rennsteiglauf. Die 33-jährige Olympiateilnehmerin Hottenrott lief bei ihrer Premiere beim Rennsteiglauf in 1:24:40 ins Ziel. Mit rund 7.000 Teilnehmern ist der Halbmarathon die am meisten angegangene Strecke.

Roman Freitag aus Erfurt siegte zum vierten Mal in Folge auf der Halbmarathon-Strecke des Rennsteiglaufs.

18.000 Anmeldungen beim Rennsteiglauf

Beim diesjährigen Rennsteiglauf haben sich 18.000 Teilnehmer angemeldet. Für die klassische Marathonstrecke ab Neuhaus sind rund 3.500 Läufer und Läuferinnen gemeldet. Sie starteten um 9 Uhr in Neuhaus am Rennweg.

Die Königsstrecke ab Eisenach, der Ultramarathon, hat eine Länge von rund 74 Kilometer und überwindet dabei rund 1.500 Höhenmeter. An ihr versuchen sich rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus dem Skistadion am Grenzadler in Oberhof starteten zudem um 8 Uhr die Nordic Walker über 21,2 Kilometer. Etwas später machen sich dann die Wanderer aus der Oberhofer Stadtmitte auf in Richtung Ziel.

Die Teilnehmer beim Start am Grenzadler in Oberhof.

Europas größter Crosslauf

Ziel aller Läufe ist Schmiedefeld. Auch ein Junior-Cross-Wettbewerb und Wanderungen sind Teil der Veranstaltung. Unter den Wandernden befinden sich auch Thüringens CDU-Ministerpräsident Mario Voigt sowie der erst kürzlich vereidigte Bundesumweltminister, der Thüringer SPD-Politiker Carsten Schneider.

Der Rennsteiglauf ist laut Veranstaltern Europas größter Crosslauf. Er fand erstmals 1973 statt. Der knapp 170 Kilometer lange Rennsteig verläuft in 500 bis fast 1.000 Metern Höhe zwischen Hörschel bei Eisenach und Blankenstein an der thüringisch-bayerischen Grenze. Der Lauf ist benannt nach dem Pädagogen Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759-1839), einem Wegbereiter des modernen Sports.

MDR (sar), dpa