Handball | Bundesliga Sachsen Zwickau geht zum Auftakt baden Stand: 09.09.2023 19:34 Uhr

Der BSV Sachsen Zwickau ist mit einer derben Heimklatsche in die neue Saison gestartet. Gegen die HSG Blomberg-Lippe spielten die Westsachsen eine Halbzeit ordentlich mit, danach ging überhaupt nichts mehr. So hieß es am Ende 20:32 (12:13).

Zum Auftakt in die neue Saison empfingen die Zwickauerinnen den Tabellenfünften der vergangenen Spielzeit, HSG Blomberg-Lippe. Dabei musste das Team von Trainer Norman Rentsch verletzungsbedingt auf Natacha Buhl und Louise Cavanie verzichten.

Zwickau bleibt bis zur Pause dran

In der trotz des schönen Wetters gut gefüllten Halle musste die Fans dann aber bis in die fünfte Minute warten, ehe Zwickau den ersten Treffer erzielte. Nach einer Viertelstunde gelang durch Simona Stojkovska beim 7:6 die erste Führung. Dann kam es aber zu einem kleinen Bruch, die Gäste zogen durch einen 4:0-Lauf auf 8:11 davon. Mit der Einwechslung von Torfrau Caroline Martins, die drei starke Paraden zeigte, kämpfte sich Zwickau wieder heran, schaffte kurz vor der Pause den 12:12-Ausgleich. Mit einem knappen Rückstand ging es dann in die Kabinen.

Fehler über Fehler - Blomberg enteilt mühelos

Nach dem Wechsel leistete sich Zwickau eine doppelte Unterzahl, mit Folgen. Blomberg zog erstmals auf vier Tore davon – 15:19. Das Rentsch-Team dagegen agierte zu einfallslos, fand kaum noch eine Lücke. So zogen die Gäste weiter davon, auch, weil Zwickau einen Fehler nach dem anderen produzierte und vorn das Tor fast gar nicht mehr traf. So stand es nach 50 Minuten bereits 16:28.

red