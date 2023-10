Eishockey | DEL2 Sachsen-Trio gewinnt - Eislöwen übernehmen Tabellenführung von Crimmitschau Stand: 01.10.2023 20:08 Uhr

Was für ein Spieltag. Am Sonntag haben alle drei sächsischen DEL2-Teams gewonnen, dennoch gab es an der Spitze einen Positionswechsel. Die Dresdner Eislöwen lösten dank eines Dreiers in Krefeld die Eispiraten Crimmitschau ab, die gegen Freiburg in die Overtime mussten. Die Lausitzer Füchse bezwangen Rosenheim deutlich.

Crimmitschau gewinnt und gibt Tabellenführung ab

Die Eispiraten Crimmitschau haben die Tabellenführung in der DEL2 trotz eines 3:2-Sieges nach Overtime (1:0, 1:1, 0:1/1:0) gegen den EHC Freiburg abgeben müssen. Weil im Parallelspiel die Dresdner Eislöwen bereits nach der regulären Spielzeit den Sieg feierten, rangieren die Eispiraten nun einen Punkt hinter dem sächsischen Konkurrenten auf Platz zwei.

Vor 2.591 Zuschauern brachte Tobias Lindberg (14.) die Eispiraten in Führung, Henri Kanninen (22.) baute den Vorsprung im zweiten Drittel aus. Jedoch kamen die Freiburger ins Spiel zurück und erzwangen durch Tore von Calvin Pokorny (34.) und Nick Master (51.) die Overtime.

In dieser setzten sich die Gastgeber durch - erneut traf Lindberg (2.). Mit dem fünften Sieg im sechsten Saisonspiel, davon zwei nach Overtime, bleiben die Eispiraten in Schlagdistanz zu den Eislöwen.

Dresdner Eislöwen schießen sich an die Spitze

Die Dresdner Eislöwen bleiben in der Erfolgsspur. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Headcoach Corey Neilson bei den Krefeld Pinguinen vor der beeindruckenden Kulisse von 4.305 Zuschauern mit 3:1 und übernahm damit die Tabellenführung.

Nach einem torlosen ersten Drittel wurden die Abschlüsse der Eislöwen im zweiten Abschnitt genauer. Jussi Petersen brachte die Gäste in der 24. Minute in Front, der Schwede David Suvanto ließ das 2:0 (32.) folgen. Nur eine Minute später gelang den Hausherren durch Christian Ehrhoff der 1:2-Anschluss. Im Schlussdrittel versuchten die Pinguine alles, der Ausgleich gelang aber nicht. Stattdessen legten die Gäste durch Vincent Hessler (45.) das 3:1 nach und hatten damit die nächsten drei Punkte auf dem Konto. Die Dresdner grüßen nunmehr von ganz oben.

Weißwasser überrollt Rosenheim

Die Lausitzer Füchse haben den zweiten Heimsieg in Folge geholt. Gegen die Starbulls Rosenheim hat das Team von Petteri Väkiparta mit 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) gewonnen.

Keine Minute war gespielt, da zuckte der Puck im Netz. In Überzahl traf Roope Mäkitalo zur Führung für die Füchse. Und es ging gut weiter für die Lausitzer. Michael Bartuli traf doppelt im ersten Durchgang (9./16. Minute). Und auch in den zweiten Durchgang startete das Team aus Weißwasser stark. Nach 33 Sekunden stellte Lane Scheidl auf 4:0. Manuel Strodel verkürzte in der 33. Minute für Rosenheim.

Mit drei Toren Vorsprung ging es ins dritte Drittel. In dem erzielte Jake Coughler das zweite Power-Play-Tor für die Füchse und sorgte für die Vorentscheidung (43. Minute). Tyler McNeely sorgte in Überzahl für Ergebniskosmetik (52.), doch am Ausgang änderte das auch nichts mehr. Weißwasser fährt den dritten Saisonsieg ein und klettert in der Tabelle.

