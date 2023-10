Fußball | Thüringenpokal Rot-Weiß Erfurt nach Anlaufproblemen souverän weiter Stand: 15.10.2023 16:01 Uhr

Eine Halbzeit lang konnte der FC Eichsfeld das Geschehen gegen den Regionalligisten noch recht offen gestalten. Dann aber setzte sich das Gerber-Team mit seiner Klasse und Wucht noch deutlich durch.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat mühelos das Viertelfinale im Thüringenpokal erreicht. Bei einem tapferen und in der ersten Halbzeit auch nicht ganz chancenlosen 1. FC Eichsfeld setzte sich der Regionalligist mit 6:0 durch.

Eichsfeld lässt zwei Riesne liegen - Erfurt eiskalt

Fabian Gerber wechselte in der Startelf ordentlich durch, ließ einige Spieler von Beginn an ran, die sonst eher auf der Bank Platz nehmen. Auf dem Sportplatz in Struth tat sich der Regionalligist aber zunächst schwer gegen sehr bissige Gastgeber. In der 26. Minute aber fand RWE die Lücke, als Til Linus Schwarz auf der rechten Seite in den Strafraum zog, sein Querpass von Daniel Krasucki mühelos zur Führung eingeschoben wurde. Das Tor brachte aber Erfurt keine Ruhe, Eichsfeld erspielte sich zwei klare Chancen zum Ausgleich. Robert Sachs scheiterte in der 20. Minute frei an Keeper Jean-Marie Plath. Dann kratzte Plath in der 41. Minute einen Schuss von Sachs aus dem rechten Eck. Dazwischen hatte Erfurt zehn starke Minuten, Malcolm Badu traf den Pfosten, Artur Mergel und Maxime Langner scheiterten an Keeper Armin Schöbel. Mit dem Pausenpfiff lag der Ball dann doch noch einmal im Eichsfelder Tor. Langner netzt nach einem Einwurf aus zehn Metern flach ein.

Robert Sachs hatte die beste Chance für Eichsfeld.

Regionalligist dürckend überlegen und in Torlaune

Nach dem Wechsel versuchten es die Gastgeber noch einmal, doch die Angriffe prallten an der Abwehr von RWE ab. Erfurt kam ab der 60. Minute wieder besser rein, der Druck wurde nun von Minute zu Minute größer. Die Tore fielen zwangsläufig. Badu, Krasucki und Maximilian Pronichev schraubten innerhalb von acht Minuten das Ergebnis auf 0:5. Bei Eichsfeld wurden die Beine schwerer. Und einen hatten die Gäste noch: Langner hämmerte den Ball in der 88. Minute in den linken Winkel.

rei