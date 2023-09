Fußball | Bundesliga RBL-Verteidiger Henrichs: "Im Pokal soll man, wie wir gelernt haben, keinen unterschätzen" Stand: 25.09.2023 12:16 Uhr

Mit Verspätung wird es für Titelverteidiger RB Leipzig nun auch im DFB-Pokal ernst. Am Mittwoch geht es zum Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiebaden, dem RBL-Verteidiger Benjamin Henrichs Respekt zollt.

RB Leipzigs Verteidiger Benjamin Henrichs träumt vom dritten Pokal-Erfolg in Serie.

Wie gewohnt fand der Auftakt im DFB-Pokal vor dem Bundesliga-Start statt, mit RB Leipzig und Bayern München fehlten damals jedoch zwei Bundesliga-Topteams. Sie spielten stattdessen den Supercup aus, der bekanntlich mit 3:0 an die Leipziger Mannschaft ging.



Am Mittwoch (27. September) wird es für beide nun auch im nationalen Pokal-Wettbewerb ernst: RBL muss sich beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (20:45 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) beweisen, die Bayern bei Drittligist Preußen Münster.

Markus Kauczinski hat den SV Wehen Wiesbaden zurück in die 2. Bundesliga geführt.

Erste Hürde Wehen Wiesbaden

Zweimal hielten die Leipziger bereits den DFB-Pokal in den Händen, als Fernziel lockt der dritte Streich. Doch bis zum Endspiel ist es noch ein weiter Weg. Am Mittwoch muss die Mannschaft von Marco Rose erst einmal in der Brita-Arena die erste Hürde nehmen.

Der SV Wehen Wiesbaden wird vom Ex-Dynamo-Dresden-Coach Markus Kauczinski trainiert, der das Team vor über einem Vierteljahr in zwei aufregenden Relegationsspielen gegen Arminia Bielefeld (4:0, 2:1) in die 2. Bundesliga geführt hatte.

Henrichs zollt dem Gegner Respekt

Das ist natürlich auch RB Leipzigs Abwehrspieler Benjamin Henrichs nicht entgangen, der die Hessen in diesen Partien beobachtete. Im "Sport im Osten"-Interview stellte der 26-jährige Nationalspieler einen Überkreuzvergleich her, denn in der Bundesliga-Saison 2021/22 konnten die Rasenballer gegen Bielefeld "kein einziges Mal gewinnen". 0:2 und 1:1 hieß es damals, was nun im Umkehrschluss bedeutet, dass Wehen Wiesbaden ein starkes Team sein muss, da sie die Arminia rauskickten.

"Wiesbaden hat das sehr gut gemacht. Bemerkenswert in solchen Spielen, wo es um den Aufstieg geht", bekräftigte Henrichs. Bezogen auf das K.o.-Spiel in der ersten Runde bedeutet das für RBL: "Im Pokal soll man, wie wir gelernt haben, keinen unterschätzen." Aktuell durchleben die Hessen in der Liga eine erste Ergebnisdelle. Nach starkem Start mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen blieb das Kauczinski-Team zuletzt vier Mal in Serie ohne Sieg.

Fernziel dritter Pokalerfolg

Die Motivation bei RB Leipzig ist groß, zum dritten Mal in Folge die Trophäe zu holen. "Als ich zum ersten Mal den Pokal gegen Freiburg gewonnen habe, war das ein unbeschreibliches Gefühl. Und das ein Jahr später zu bestätigen", machte Henrichs unglaublich stolz.

