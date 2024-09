Fußball | Bundesliga RB Leipzig verpasst Punkt bei Atletico Madrid nur knapp Stand: 19.09.2024 23:34 Uhr

Mit einer verdienten und doch bitteren 1:2-Niederlage bei Atletico Madrid ist RB Leipzig in seine 7. Champions-League-Saison gestartet. Der entscheidende Gegentreffer fiel erst in der Schlussminute.

ANTOINE GRIEZMANN Torschuß

Dämpfer zum Auftakt: RB Leipzig hat im Champions-League-Auswärtsspiel bei Atletico Madrid einen Punkt nur knapp verpasst. Das entscheidende Gegentor zur 1:2-(1:1)-Niederlage erzielte Jose Maria Gimenez erst in der Schlussminute. Benjamin Sesko hatte die Leipziger früh in Führung gebracht (4.), Antoine Griezmann glich noch vor der Pause aus (28.). Im neuen Ligasystem der Königsklasse mit insgesamt acht Partien für jede Mannschaft gerät RB damit schon jetzt unter Druck. Nächster Gegner ist am 2. Oktober im eigenen Stadion Juventus Turin, drei Wochen später ist dann der FC Liverpool zu Gast.

Xavi hatte nicht seinen besten Tag.

RBL schockt den Favoriten

Dabei begann RB selbstbewusst, attackierte hoch – und ging 1:0 in Führung. Der blitzsaubere Konter zu dem Treffer wurde von Kapitän Willi Orban eingeleitet, Sesko trieb den Ball zentral nach vorn und wusch nach Lois Opendas pariertem Schuss per Kopf nach (4.). Atletico musste sich von Leipzigs furiosem Start erst erholen, kam aber dann immer mehr ins Rollen und zu vielen guten Chancen. RB half mit zahlreichen schnellen Ballverlusten unfreiwillig mit. Beim überfälligen 1:1 war Griezmann zudem sträflich ungedeckt, sodass der Franzose sehenswert und direkt aus 11 m einschießen konnte.

Tolles Kontertor durch Benjamin Sesko

Atletico macht weiter Druck

Auch in der zweiten Halbzeit war Madrid deutlich besser, gefährlicher und machte phasenweise gehörigen Druck. Doch auch hier warf sich die Leipziger Defensive in fast jeden Schuss. Was durchkam, kratzte Keeper Peter Gulacsi von der Linie. Offensiv lief es nach etwa 70 Minuten mal etwas besser, aber Xavi schoss über den Kasten (72.), und Yussuf Poulsen köpfte ganz knapp am langen rechten Pfosten vorbei (77.). Danach powerte wieder Madrid und wurde – nach einem Ballverlust von Amadou Haidara und daraus entstehender Ecke – belohnt: Gimenez köpfte in der Schlussminute aus 4 m unhaltbar ein (90.).

Gimenez köpft zum 2:1 ein

Stimmen zum Spiel

... folgen in Kürze