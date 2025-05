Fußball | Bundesliga (F) RB Leipzig kassiert Niederlage in Leverkusen Stand: 03.05.2025 14:16 Uhr

Auch im sechsten Spiel in Folge bleiben RB Leipzigs Fußballerinnen in der Bundesliga ohne Erfolg. In Leverkusen fiel die Niederlage knapp aus, weil die Gastgeberinnen viele Möglichkeiten ungenutzt ließen.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben beim Tabellen-Vierten Bayer Leverkusen eine 0:1-Niederlage kassiert. Nach dem sechsten Spiel ohne Dreier verharrt das Team von Trainer Jonas Stephan weiter auf Rang acht.

Leipzig ohne Chance - Bayer lässt viel liegen

Nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen, besonders das 0:3 gegen SGS Essen schmerzte, wollten die Leipzigerinnen in Leverkusen ein anderes Gesicht zeigen. Doch von der ersten Minute an dominierte Bayer die Partie. Cornelia Kramer hatte bereits nach vier Minuten die erste Riesenchance, scheiterte an Leipzigs Torfrau Elvira Herzog. In der 16. Minute hatte RBL dann mächtig Dusel, als Kramer nach einer scharfen Linkseingabe den Ball aus Nahdistanz an die Lattenunterkante schoss. Die Gäste versuchten immer wieder einen sauberen Spielaufbau, kamen dabei aber selten bis vor das Leverkusener Tor. Und nach 32 Minuten lag Leipzig verdient zurück. Nach einer Hackenablage von Karólína Vilhjálmsdóttir schob Kramer aus zehn Metern ein. Kurz vor der Pause konnten sich die in der Offensive weiter harmlosen Gäste bei Torfrau Herzog bedanken, die einen Kopfball von Kramer aus Nahdistanz noch bärenstark klären konnte.

Cornelia Kramer vergab viele Chancen, hier traf sie zur FÜhrung für Bayer Leverkusen.

Leipziger Chancen in der Schlussphase

Nach dem Wechsel war das Bemühen der Leipzigerinnen durchaus zu spüren, richtig klare Chancen sprangen in der nun zerfahrenen Partie aber nicht heraus. Nach einem Schnitzer von RBL-Torfrau Herzog hatten die Gäste in der 55. Minute mächtig Dusel, als der Ball von Latte und Pfosten in ihren Armen landete. Die Partie blieb nun auf beiden Seiten fahrig, in der 76. Minute verpassten es dabei die Gastgeber erneut, den Deckel draufzumachen. Vilhjálmsdóttir passte freistehend lieber quer, dadurch verpuffte die dicke Chance. Und in der Schlussphase kam RB dann, Lara Marti scheiterte aus 14 Metern an der Leverkusener Torfrau. Jenny Hipp verzog kurz danach nur knapp.

Leverkusens Torfrau Friederike Repohlmuss sich lang machen.

