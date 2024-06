Fußball | Bundesliga RB-Frauen schlagen in Freiburg zu – Giovanna Hoffmann kommt aus dem Breisgau Stand: 11.06.2024 13:12 Uhr

RB Leipzig hat die erfahrene Offensivspielerin Giovanna Hoffmann verpflichtet. Die 25-Jährige wechselt von Liga-Konkurrent SC Freiburg in die Messestadt.

Bundesligist RB Leipzig hat Giovanna Hoffmann vom SC Freiburg verpflichtet. Wie RB am Dienstag (11. Juni 2024) mitteilte, unterschrieb die 25-Jährige einen Vertrag bis 2026. In 71 Spielen für Freiburg traf Hoffmann fünfmal, zuvor hatte sie für Werder Bremen 26 Tore in 63 Spielen erzielt.

Seit 2020 beim SC Freiburg

"Giovanna ist eine erfahrene Bundesliga-Spielerin, die uns in der Offensive verstärken wird. Sie hat eine hohe Präsenz und kann sowohl in der Sturmspitze als auch über die Flügel durch ihre Schnelligkeit gefährlich werden", sagte RB-Sportchefin Viola Odebrecht. "Ihr guter Torabschluss ist dabei ein zusätzlicher Vorteil. Ich bin überzeugt, dass sie uns auch abseits des Platzes durch ihre meinungsstarke Persönlichkeit weiterhelfen wird."

Hier noch Konkurrentinnen, bald Teamkolleginnen: Victoria Krug und Giovanna Hoffmann.

Hofmann spielte seit 2020 für den SC Freiburg, fiel in der ersten Saison aber wegen eines Kreuzbandrisses lange aus. In der vergangenen Saison war Hoffmann Stammspielerin und führte ihr Team u.a. auch im Spiel gegen RB Leipzig als Kapitänin aufs Spielfeld. In jenem Spiel traf sie auch - allerdings wurde der Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht anerkannt.

dpa/SpiO