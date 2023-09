Fußball | Bundesliga "Noch Luft nach oben" – RB-Frauen vor Heimdebüt gegen SGS Essen Stand: 25.09.2023 17:19 Uhr

Nach dem durchwachsenen Start in die erste Bundesliga-Saison empfangen die RB-Frauen jetzt die SGS Essen am Cottaweg. Die Leipzigerinnen haben Respekt vor einem Traditionsteam, das noch eine Rechnung offen hat.

Am Freitag (29. September, 18:30 Uhr live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) geben die Frauen von RB Leipzig ihr Heimspieldebüt in der Bundesliga. Zu Gast ist mit der SGS Essen ein erfahrenes Erstligateam, das am ersten Spieltag mit einem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt ein Ausrufezeichen gesetzt hat.

RB-Neuzugang Nina Räcke: "Ein besonderes Spiel"

RB hat dagegen beim FC Köln mit 1:2 verloren. Abwehrspielerin Nina Räcke sah im "Sport im Osten"-Interview zu Wochenbeginn entsprechend "noch Luft nach oben." Man habe gemerkt, "dass wir noch viel Potential haben und das auch ausschöpfen wollen." Die 22-Jährige kam im Sommer aus Essen an die Pleiße und freut sich auf das Wiedersehen mit ihren alten Kolleginnen.

"Es ist cool, dass das Spiel am Anfang der Saison stattfindet. Da ist es emotional noch größer, dass man gegen den alten Verein spielt. Ich kenne viele Spielerinnen sehr gut und weiß gewisse Dinge. Aber letztendlich müssen wir auf uns schauen."



Ankommen werde es darauf, auch mit Rückschlägen umzugehen. Essen stehe defensiv gut, habe ein gutes Umschaltspiel. "Dass wir da einfach bei uns bleiben, unsere Stärken ausspielen und uns komplett reinhauen", sei zentral für das erste Heimspiel der RB-Frauen in der Bundesliga.

RB-Sportchefin: SGS eine "sehr, sehr gute Bundesligamannschaft"

Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB, erwartet eine "sehr, sehr gute Bundesligamannschaft", die trotz geringerer finanzieller Möglichkeiten gute Leistungen bringe und über den Teamspirit komme. Das letzte Duell zwischen RB und der SGS endete deutlich mit 6:1 für die Leipzigerinnen, die Essen aus dem DFB-Pokal kegelten und ins Halbfinale einzogen. "Ich bin der Meinung, dass die ein oder andere Spielerin meint, sie hätten noch was offen." Sie erwartet eine Partie auf Augenhöhe vor über 1.000 Fans am Cottaweg.

